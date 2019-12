Opgesloten leraren en werkende leerlingen halen 20.000 euro op

door Rik Kapitein

Het Glazen Huis is een initiatief van biologiedocent Hans Pieffers. 'Het idee is natuurlijk gejat van 3FM, dat ook jaren zo'n glazen huis heeft gehad', legt hij uit. 'Wij houden hier ook elk jaar een actie voor het goede doel. De afgelopen jaren waren dat buitenlandse doelen, dit jaar hebben we gespaard voor de Veluwse Wens Ambulance.'

5000 euro voor oud ijzer

De vrijwilligers van de Veluwse Wens Ambulance zijn ontzettend blij met de actie. 'Ik ben hier elke dag geweest om even te kijken hoe het gaat', vertelt secretaris Miranda van der Weijden. 'Heel bijzonder, om zo te zien hoe de leerlingen en leraren zich inzetten. Ik heb zelf ook oud ijzer ingezameld, zodat de leerlingen die daar mee bezig waren, dat bij ons konden ophalen. Ze zijn twee keer langs geweest, ik heb regelmatig contact met ze gehad.'

Tien leerlingen haalden de afgelopen weken in heel Elburg en omstreken oud ijzer op. Daarmee haalden ze bijna 5000 euro op. 'En dat is nog na aftrek van de schadeposten', knipoogt Pieffers. 'Want af en toe hebben ze wel een paaltje omver gereden, dat hebben we natuurlijk keurig afgehandeld.'

Twee dagen niet eten

Pieffers is niet helemaal fit meer. 'Twee dagen niet eten en weinig slapen, dat merk ik wel', lacht hij. 'Dat is ook goed: op deze manier sta je meer stil bij de dingen die je doet, en waarom je ze doet, dan wanneer je gewoon geld geeft.'

En hoewel de leerlingen zelf wel aten, hebben zij zich ook hard ingezet voor het glazen huis. 'Iedereen deed mee. Een aantal leraren heeft als estafette 24 uur op spinningfietsen gezeten, en leerlingen hebben onder andere lege flessen opgehaald, voedselpakketten verkocht, winterbanden op auto's geplaatst, en allerlei creatieve acties bedacht om geld op te halen.'

Zelfs na de bekendmaking van het totaalbedrag komen nog leerlingen met een cheque aan. 'Nog eens 950 euro dankzij de verkoop van pepermunt', Pieffers weet niet wat hij nog moet zeggen. 'Vorig jaar haalden we zo'n 15.000 euro op, nu is het nog meer.'

Ook Van der Weijden is verrast. 'We willen een elektrische brancard aanschaffen, dat kost zo'n 45.000 euro. Dan is dit een geweldige stap in de goede richting! Hier zijn we blij mee.'