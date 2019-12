Honderd Achterhoekse boeren schieten voedselbank in Zutphen te hulp

Het idee is nog vers, vertelt Jarno: 'Gisteravond om 22.15 uur heb ik het op de groepsapp gegooid.' Inmiddels is hij, samen met collega's en inwoners druk in de weer om alles te regelen. 'We zijn in gesprek met bedrijven die eventueel koelwagens beschikbaar willen stellen, zodat we alle verse producten goed kunnen bewaren.'

De groepsapp richtte de melkveehouder onlangs op vanwege de boerenprotesten. Er zitten zo'n 100 akkerbouwers, melkveehouders en loonwerkers in uit de omgeving. 'Weinig mensen uit deze kant deden afgelopen woensdag mee met de protestactie. Er bestond wat onvrede over de manier van actievoeren. We wilden liever wat positiefs doen.'

In actie komen

Toen Meulenbeek het bericht van de voedselbank zag wist hij dat dit het moment was om in actie te komen. Via Facebook probeert de groep nu aandacht te vragen voor de inzameling. 'Een spontane actie voor de mensen die het nodig hebben! En laten we vooral niet vergeten: de kinderen! Zij kunnen er niets aan doen dat hun ouders in een bepaalde situatie zijn beland. Als alles valt, valt er wel te bouwen op de boeren', schrijven de initiatiefnemers bij de oproep.

Aanleiding voor de spontane actie zijn de problemen met het pand van de voedselbank in Zutphen. De voorzitter kreeg donderdagochtend het vervelende bericht dat de locatie aan de Hermseweg, waar alle goederen voor de kerstpakketten liggen opgeslagen, niet meer mag worden betreden in verband met de veiligheid van het dak. Hierdoor dreigt het een karige kerst te worden voor honderden huishoudens in Zutphen en omgeving.

Inzameling

Op twee locaties kunnen de boeren en andere mensen die willen helpen vrijdag en zaterdag producten brengen. Op vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur bij loonbedrijf Groot Enzerink in Vorden (Deldenseweg 13) en zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur in Zutphen (Litauenstraat 40D).

De Zutphense voedselbank heeft met name behoefte aan producten die wat langer houdbaar zijn. 'Kaas, eieren, dat soort dingen. Alles wat je iets langer kunt bewaren', vertelt Jarno. 'En groente en fruit, daar is ook een drastisch tekort aan. Of gewoon een extraatje voor de feestdagen, daar moet je aan denken.'

'Als iedereen nou ook nog eens boodschappentassen mee zou kunnen nemen, kan het gelijk gesorteerd worden!'. De boeren stemmen met de voedselbank af wanneer de etenswaren aan zo'n 250 gezinnen uit Zutphen, Lochem, Brummen en Eerbeek worden uitgedeeld.