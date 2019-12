Riny kroop al twee maal door het oog van de naald

Ze vieren 9 december altijd. En dat was voor haar man Peter reden om Riny te gaan verrassen met een kerstboom.

Het is bijzonder dat de nier zo'n lange tijd zo goed in een lichaam functioneert, al gaat dat niet zonder slag of stoot. Door de bijwerkingen van de medicijnen heeft Riny huidkanker gekregen en daarvoor is ze al 125 keer geopereerd.

Met het verwijderen van een tumor in haar been, stuitte de artsen met de onderzoeken ook nog op een tumor in haar linkerlong. Door de operaties aan haar been heeft ze veel pijn en moeite met lopen. En heeft ze het afgelopen half jaar op Klimmendaal gerevalideerd.

Het voorruitzicht: lekker shoppen

'Hoe hou je jezelf overeind?', vraagt Nieke aan Riny tijdens het versieren van de boom. 'Het gaat vanzelf, ik ben positief ingesteld. En straks als de pijn iets minder wordt, ga ik lekker shoppen in Arnhem in mijn eentje met mijn rollator, mijn maatje.'

