Molukse gemeenschap in Elst leeft mee met familie op de Molukse eilanden

Wie zijn de Molukken? Een vraag die Agoes, Johannis, Alyssia en Jori regelmatig horen van dorpsgenoten tijdens hun inzamelingsacties voor noodhulp op de eilandengroep de Molukken. Het zit vooral de jongeren dwars: 'Er wonen zo veel mensen in Elst die hun roots hebben in de Molukken, hoe kan het dat mensen zo weinig weten?'

In september werd het Molukse eiland Ambon getroffen door een aardbeving. In Elst zette de Molukse gemeenschap verschillende acties op touw nadat de gemeenteraad een motie afwees om 10.000 euro voor noodhulp beschikbaar te stellen. In dit artikel een aantal Molukkers die vertellen over de ramp op de Molukken en wat het met hen doet.

Estelle Manusiwa - voorzitter stichting Maluku Elst



Estelle: 'We krijgen tijdens het collecteren vaak de vraag: 'Wie zijn de Molukken?' Mensen weten niet wat er aan de hand is en dat er een aardbeving is geweest. Dat vind ik gek.. In Elst wonen veel Molukkers, en toch is er weinig kennis over de ramp.'

Alyssia Maatita en Jori Muller – de nieuwe generatie

Alyssia: 'Mijn familie woont op de Molukken, onze neven zitten in tenten in de bergen. Ik kan niet daar zijn, dus ik help vanuit hier. We facetimen en ik vraag dan hoe het gaat. Ik maak me niet heel veel zorgen, want mijn ouders zijn er geweest. Ze zijn veilig en het gaat goed met ze, maar er zijn wel huizen nodig.'

Jori: 'Ik ga met veel Molukkers om. Ze hebben aan mij uitgelegd wat er aan de hand is, daarom wil ik helpen. Het is familie van vrienden en het zijn fijne mensen. Gewoon heel vriendelijk.'

Ambon en omliggende eilanden in de buurt van Indonesië, vormen samen de eilandengroep de Molukken. Het is één van de eerste gebieden die Nederland koloniseerde. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd vochten Molukse soldaten voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), tegen Indonesische vrijheidsstrijders. De Nederlandse overheid beloofde de Molukkers na de oorlog een vorm van zelfbeschikking, maar kwam die belofte nooit na. In Indonesië was er voor de ex-soldaten geen plek, daarom kwamen in 1951 meer dan 10.000 Molukse militairen naar Nederland.

De oudere generatie legt uit:

Agoes Peilouw – initiatiefnemer acties

Agoes: 'We zijn met de Molukken verbonden. Het zijn onze mensen. Als daar iets gebeurt, dan voelt het voor ons dichtbij. Ik heb na de aardbeving in september gelijk gebeld naar familie en vrienden die wonen in de getroffen gebieden en heb wekelijks mail en WhatsApp-contact.'

Johannis Ririhena - bung Johannis (oom Johannis)

Johannis: 'Onze mensen zijn bang voor een tsunami, na de aardbeving in september zijn ze de bergen in gevlucht. Daar is onze familie nu nog steeds, ze nemen het zekere voor het onzekere. De afgelopen weken waren er ook nog naschokken. Er zijn ook rare natuurverschijnselen. Zoals vissterfte en er zijn opeens krokodillen. Waarschijnlijk zijn die gevlucht uit andere gebieden. Onze mensen denken: 'Wat is dit? Wat staat ons te wachten?''