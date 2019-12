Eriks mysterieuze dichter laat van zich horen

Je kan er de klok op gelijk zetten: elke dinsdag zit er bij onze post een bruine envelop, gericht aan presentator Erik van der Pol. In de envelop zit elke week weer een briefje met een handgeschreven gedicht over het nieuws, zonder afzender. Een groot mysterie en daarom startte Omroep Gelderland twee weken geleden een zoektocht naar de schrijver. En die heeft van zich laten horen.

De dinsdag na de oproep van Erik kwam er tot grote teleurstelling van onze presentator geen gedicht binnen. 'Oh nee, heb ik met deze oproep het mysterie verpest?', vroeg hij zich nog af.

Bekijk hier de oproep van Erik van der Pol: (tekst gaat verder na de video)

Niets bleek minder waar: de post had vertraging. Enkele dagen later kwam er alsnog een bruine envelop met daarop het karakteristieke handschrift van de geheime dichter. In de envelop een nieuwe kyoka, de Japanse dichtvorm waar deze mysterieuze poëet gebruik van maakt, met daarin een boodschap.

De tekst van het gedicht:

De tragiek van een

mysterie: vertwijfeling,

terwijl de eenvoud

van het onbekende juist

een verademing kan zijn

Erik is blij dat de dichter of dichteres niet gestopt is met het delen van de schrijfsels. 'Hij reageert duidelijk met dit gedicht op de oproep, hij weet dus dat we meer van hem zouden willen weten, willen weten waar het vandaan komt', zegt Erik. 'Maar de dichter heeft ook wel gelijk: het mysterie is soms mooier als het mysterieus blijft.' Daarom is de zoektocht na dit antwoord klaar voor onze presentator. Hij kijkt uit naar hopelijk veel nieuwe gedichten in het nieuwe jaar.