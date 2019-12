Machtswissel Scherpenzeel: twee nieuwe wethouders en twee nieuwe raadsleden

Tien dagen na de vergadering waarin pijnlijk duidelijk werd hoe verdeeld de gemeenteraad van Scherpenzeel is op het punt van zelfstandigheid, zit de formatie van 13 mannen en vrouwen bijeen. De wonden zijn nog niet geheeld, zo blijkt als het nieuwe bestuursakkoord wordt besproken. Zeker het deel aan het eind van de vorige vergadering, waarin de nieuwe coalitie probeerde met grote spoed de nieuwe wethouders te benoemen was pijnlijk. Willem Schuur van Pro Scherpenzeel, één van de partijen die tot voor kort in de coalitie zat, noemde het 'machtspolitiek'. 'We zijn door de bodem gezakt, dat gaat dan ook echt over elkaar vertrouwen.'

'Alleen maar verliezers'

Ook de fractievoorzitter van de jongste coalitiepartij SGP heeft een pittige tijd achter de rug. Maarten Zwankhuizen: 'Dit proces kent alleen maar verliezers, maar we moeten verder. We kijken vanavond achterom, maar daarna niet meer.' Er werd ook inhoudelijk gesproken over het bestuursakkoord, waar uiteindelijk alleen de coalitiepartijen voor stemden. De argumenten bleven dezelfde. Hoge kosten en lagere voorzieningen is voor CU, ProScherpenzeel en CDA reden om tegen te stemmen. Er zijn bij die partijen nog altijd grote zorgen over het voortbestaan van de bibliotheek en het Kulturhus, als dit bestuursakkoord de komende tijd wordt uitgevoerd.

Spannende tijden

De provincie heeft daags na de beruchte vergadering aangegeven dat ze voor half januari meer duidelijkheid wil hebben hoe het nieuwe Scherpenzeelse college wil gaan voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld voor een duurzaam, zelfstandig Scherpenzeel. Over hoe het college dat voor elkaar wil boksen, is vanavond tijdens de raadsvergadering niet gesproken.

Na afloop laten de kersverse wethouders Van Eekeren en Van Deelen weten dat er, ondanks dat het kerstreces is en er geen collegevergaderingen zijn, ze zeker aan de slag gaan om de provincie te overtuigen dat Scherpenzeel prima zelfstandig kan blijven.