Huub Hieltjes wordt burgemeester van Duiven

Huub Hieltjes wordt de nieuwe burgemeester van Duiven. De gemeenteraad heeft hem donderdagavond voorgedragen. Momenteel is hij nog waarnemend burgemeester in de gemeente Kapelle.

Naast zijn ervaring als waarnemer is de 54-jarige Hieltjes actief geweest in het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, waarvan enige tijd als dijkgraaf en is hij 12 jaar lid geweest van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de VVD. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij het ministerie van Financiën.

'In de heer Hieltjes treffen wij een burgemeester met ervaring, die in staat is om verbindingen te leggen en oog heeft voor de inwoners van onze gemeente', zegt voorzitter Piet Dijkstra van de Vertrouwenscommissie.

'Zin in mijn nieuwe uitdaging'

Hieltjes volgt Rik de Lange op, die vorige maand na zes jaar afscheid nam. Duiven wil dat de geboren Achterhoeker zo snel mogelijk wordt beëdigd als burgemeester van de gemeente. 'Ik heb zin in mijn nieuwe uitdaging en kijk ernaar uit verder kennis te maken met de gemeente Duiven en haar inwoners’, aldus Hieltjes.

De bestuurder is woonachtig in Breda, maar bracht zijn tienerjaren door in Zeddam. Zijn familie woont nog in deze regio.