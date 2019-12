Nathalie in tranen door verrassing van haar man

Ans, de moeder van Nathalie, stuurde in december een kerstwens naar de redactie van het programma Kerst Vier Je Samen. Ans: 'Ik zou graag onze allerliefste dochter en haar gezin laten verwennen. Onze schoonzoon heeft PTSS overgehouden, nadat hij in 1994 in Bosnië heeft gediend. Hoe onze dochter het allemaal doet om het gezin een zo mooi mogelijk leven te geven, petje af.'

Samen staan we sterk

En dat vond de redactie van het programma ook. Ans, Nathalie en Bibi, de dochter van Nathalie, werden met een smoes naar de studio van Omroep Gelderland gelokt. En niet alleen Ans zat in het complot, ook man Arjan wilde graag meewerken om Nathalie en zijn dochter Bibi eens goed te verrassen. Hij maakte een filmpje om haar in de studio met lieve woorden toe te spreken:



'Lieve Nathalie en Bibi, jullie zijn iedere dag het zonnetje in huis en nu zijn jullie een keer aan de beurt om in het zonnetje gezet te worden. Als ik jullie niet had gehad, had mijn leven er een stuk somberder uit gezien en daarom ben ik blij dat ik op jullie positiviteit mag meevaren. Samen staan we sterk en ik hou van jullie.'

Na deze overval met lieve woorden, vertelt Nathalie hoe het is als je man PTSS heeft. Nathalie: 'Mijn man zit het liefst tussen vier muren en is inmiddels werkloos. Het is elke dag dealen met z'n drietjes. Maar met onze dochter Bibi doen we het eigenlijk best wel goed.'

Nathalie geeft aan dat het ook af en toe best moeilijk is. 'Hij heeft last van herbelevingen en wij proberen vaak op de zaak vooruit te lopen zodat het niet escaleert in huis. Het is eigenlijk een tikkend bommetje met een zeer kort lontje. Hij probeert het voor ons zo prettig mogelijk te maken, zodat we allemaal gelukkig zijn. Maar we zijn al 22 jaar stapel op elkaar.'

In het nieuw

In het programma Kerst Vier Je Samen werden moeder Nathalie en dochter Bibi verrast met een make over. Ze mochten samen nieuwe kleren uit zoeken en gingen in de visagie. 'Dit had ik nooit verwacht ik sta nog te trillen op mijn benen, maar ik vind het echt super leuk', aldus Nathalie.

