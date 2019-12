Geld voor herinrichting wegen bij Oude IJssel

'Het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad is één van de hoofdopgaven binnen de uitvoeringsagenda van de binnenstad', laat de gemeente weten. 'Onderdeel hiervan is het verbeteren van de aantrekkelijkheid van De Bleek alsmede de toegang en verbinding vanaf die zijde naar en met de stad.' Volgens Doetinchem zijn de Wijnbergseweg en Dichterseweg belangrijke wegen voor verkeer naar de binnenstad. 'De inrichting van beide wegen is daar nu onvoldoende op afgestemd.'



Voor de verbetering van de verkeersveiligheid op beide wegen is subsidie bij de provincie Gelderland aangevraagd en verkregen van 118.500 euro. Met de herinrichting wordt de Wijnbergseweg smaller, om zo de gewenste rijsnelheid van 30 kilometer per uur te ondersteunen. 'De vervolgstap is dat het werk wordt aanbesteed', zegt de gemeente. 'De subsidievoorwaarden van de provincie zijn onder andere dat het plan per 1 juli 2020 is gerealiseerd.'