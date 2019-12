Ulftse kerstmarkt zet mantelzorger centraal

Met een kerstmarkt in de DRU Cultuurfabriek in Ulft zette Oude IJsselstreek mantelzorgers uit de gemeente dinsdag in het zonnetje. Als blijk van waardering kregen zij op de markt waardebonnen waarmee ze bij lokale ondernemers een cadeau mogen uitzoeken.

'In het hele jaar zijn ze druk met de zorg voor hun naasten en daarbij worden ze soms zelf ook zwaar belast'', zegt wethouder Bert Kuster van Oude IJsselstreek. 'Het is goed als deze mantelzorgers af en toe ontspannen.' Volgens Kuster is de kerstmarkt niet alleen gestart om ze te waarderen, maar ook om ze een leuke middag te bezorgen.

Janny Leijzer was een van de ruim tweehonderd aanwezige mantelzorgers in de DRU Cultuurfabriek. Ze zorgt voor haar man die de ziekte van Crohn heeft en lijdt aan dementie. Leijzer verzorgt hem de hele dag en daardoor is er weinig gelegenheid voor dit soort verwenmomenten: 'Ik wil dat ook niet zo veel. Dan mist hij mij toch weer. Dit is voor mij dus erg bijzonder.'



Volgens Kuster worden er veel onderzoeken gedaan over hoeveel mantelzorgers er zijn, maar geven die niet goed weer wat nu eigenlijk de zwaarte is van de mantelzorg. De zorg kan verschillen van één keer in de week tot elke dag. 'Er zijn heel veel mensen die wel iets doen voor een ander en dat is allemaal mantelzorg', aldus Kuster. 'Het is dus heel erg moeilijk te zeggen van: Is dat genoeg of is het dat te weinig? Belangrijk is dat er inwoners zijn en blijven die iets willen doen voor een ander en daar zetten we ons voor in.'