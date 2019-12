Deze club haat al 100 jaar poedels

Wie denkt dat het hondenhaters zijn heeft het mis. Een poedel is een vakterm voor een worp die naast de 30 centimeter smalle baan eindigt. Dat levert de kegelaar nul punten op. Vandaar dat de heren van de Nijmeegse kegelclub poedels haten en de club zo aan zijn naam kwam.

Een uniek jubileum, stelt de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kegelbond Harry Timmer. 'Al honderd jaar worden poedels gehaat en negens (aantal kegels dat in een enkele worp om kan, RH.) gekoesterd. Kegelclub Poedelhaat mag met recht trots zijn, zoals de Nijmeegse kegelbond en de de Koninklijke Nederlandse Kegelbond trots mogen zijn op een vereniging als de uwe.'

Poedelhaters op het politiebureau

Dat poedels gehaat worden, is ook niet zo gek. Het is een moeilijke sport. 'Die baan is zó smal', legt poedelhater Ad Knuiman uit. 'Dat er niet veel hoeft te gebeuren of de bal gaat eraf.' De leden van de club zijn ook goede vrienden, en dat is altijd zo geweest. Het gaat er vrolijk aan toe.

Toen in 1926 de eerste en enige keer het clubkampioenschap van Nijmegen werd gewonnen besloten de mannen om in overwinningsroes midden in de nacht een serenade te brengen aan de burgemeester van Nijmegen, met het zingen van het volkslied. En zo eindigden de kampioenen met een slokje te veel achter de kiezen op het politiebureau aan de Sloetstraat.

Poedelhaters in 1926 (foto: Kegelclub Poedelhaat)