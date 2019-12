Jan Polinder stapt uit gemeenteraad Elburg: meer tijd voor werk

SGP-raadslid Jan Polinder stopt met zijn werk als raadslid in de gemeente Elburg. Dat maakte hij vrijdagochtend bekend. Polinder lag de afgelopen maanden onder vuur, omdat hij de schijn van belangenverstrengeling had gewekt. Zijn beslissing heeft daar naar eigen zeggen niets mee te maken: die was al genomen voor het onderzoek naar zijn integriteit.

door Rik Kapitein

'Toen ik werd aangesteld als raadslid, heb ik al tegen mijn fractie gezegd dat het tijdelijk was', vertelt Polinder. 'En afgelopen april heb ik de burgemeester al verteld dat ik zou gaan stoppen. Maar toen kwam dat onderzoek.'

Polinder werkt bij een adviesbureau op het gebied van Ruimtelijke Ordening. In die hoedanigheid kwam hij onder vuur te liggen, omdat hij als raadslid, maar ook als adviseur betrokken was bij een project. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek dat Polinder weliswaar niet de wet had overtreden, maar dat hij wel de schijn van belangenverstrengeling had gewekt. 'Ik wilde dat onderzoek afwachten, omdat ik dit allemaal zelf wilde afwikkelen met de raad. Ik ben blij dat uit dat onderzoek kwam dat ik de wet niet overtreden heb, want daar was ik zelf ook van overtuigd.'

Vroeg in de auto

En nu is het dus echt tijd om te vertrekken. 'Ik ben druk genoeg met mijn werk, en ook privé. Voor mijn werk zit ik 's ochtends al vroeg in de auto, en ik merkte dat ik, als ik een vergadering had gehad, 's ochtends niet altijd scherp was. Dan moet je keuzes gaan maken.' En dus is 20 januari zijn laatste raadsvergadering. 'De brief is vanmorgen bij de burgemeester ingeleverd.'

De opvolger van Polinder staat al klaar: Dirk Bok zal namens de SGP in de gemeenteraad plaatsnemen. 'Die hebben we hier sinds de verkiezingen op voorbereid. Hij wist ook dat ik zou stoppen.' Polinder heeft al met al 18 jaar in de gemeentelijke politiek gezeten, als raadslid en wethouder. 'En dat heb ik al die tijd met heel veel plezier gedaan. Maar op een gegeven moment moet je keuzes maken, en dat heb ik nu gedaan.'