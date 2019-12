Pettenfabriek uit Nijkerk is nu hofleverancier

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder

Eigenaar Albert Have is dolenthousiast. 'Ik ben heel erg blij, dat ons bedrijf nu gewoon hofleverancier is had ik nooit gedacht'. Vanochtend kwam burgemeester Renkema van Nijkerk officieel langs om hem de titel te overhandigen. Daar hoorde een ingelijste oorkonde en een bosje bloemen bij.

Het bedrijf maakt petten voor binnen- en buitenland. 'Politie, brandweer, de Duitse Bundeswehr, Air France-KLM, de Verenigde Naties en ceremoniële tenues voor de abdicatie van de Koning komen hier vandaan.'

Extra vertrouwen in het buitenland

De titel 'hofleverancier' heeft voordelen. Kreten zoals 'Royal' zijn volgens Have erg belangrijk in het buitenland. 'In Frankrijk of Duitsland zijn geen koningshuizen meer. Maar daar houden ze erg van ons koningshuis.' Met de titel denkt Have extra vertrouwen te kunnen wekken bij buitenlandse klanten, die misschien hun opdracht in Nijkerk neerleggen.

Hoofdomvang van de koning

Tegenwoordig hoeven hofleveranciers niet per se aan het koningshuis te leveren, maar in dit geval is dat wel zo. 'De koning heeft verschillende petten van ons. Zijn marine-, landmacht- en luchtmachtpet komt gewoon hier uit deze hal', zegt Have. Op de vraag of de koning een groot hoofd heeft zegt Have: 'Ik heb werkelijk waar eigenlijk geen idee. Volgens mij heeft hij een gemiddelde maat.'

Een greep uit de petten van Hassing B.V. Foto: Omroep Gelderland.

