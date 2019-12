Oud-bestuurder Menzis: Van Ewijk heeft niets meer in Winterswijk te zoeken

'Chrit van Ewijk heeft niets meer in Winterswijk te zoeken. Blaas de fusie met het Slingeland af en laat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op eigen benen verder gaan als basisziekenhuis.' Frits Schmidt, oud-bestuurder van zorgverzekeraar Menzis, vindt dat de bestuursvoorzitter van ziekenhuisbestuur Santiz zijn conclusies moet trekken na diens optreden woensdagavond in 'De Mattelier' in Groenlo.

door Domien Esselink

'Van Ewijk is gefileerd en is al zijn vertrouwen kwijt. Hij heeft geprobeerd uit te leggen hoe hij gehandeld heeft, maar werd door bijna iedereen in de zaal afgestoten', zegt Schmidt. Eénmaal je excuses aanbieden is prima, maar tot driemaal toe...'

'Hoe verder?'

Schmidt was van 2001 tot 2008 lid van de raad van bestuur van Menzis en maakt deel uit van de actiegroep van de stichting Vrienden van het SKB, die de openbare informatieavond in Groenlo heeft georganiseerd. 'Er was in de zaal veel wantrouwen en dat heeft Van Ewijk niet kunnen wegnemen', zegt Schmidt. 'Nu lijkt me de raad van toezicht aan de beurt. Hoe kan deze man nog verder?'

Volgens de in Groenlo woonachtige Schmidt is de fusie tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk 'overbodig'. 'De problemen zijn gekomen na de fusie', zegt Schmidt. 'De twee ziekenhuizen zouden volledig geëquipeerd doorgaan, maar die afspraak is geschonden. Verder hebben de ziekenhuizen andere ambities; Winterswijk wil basiszorg leveren, in Doetinchem hebben ze pretenties voor het topzorgpredikaat te gaan. Dat gaat ten koste van dat andere ziekenhuis, want het SKB wordt dan door het Slingeland leeggezogen.'

'In één dag geregeld'

Beide ziekenhuizen zijn financieel gezond en kunnen volgens Schmidt prima op eigen benen staan. 'De beste oplossing is de fusie af te blazen. Het is een bestuurlijke fusie, dus dat is in één dag geregeld. Laat Van Ewijk dan de zaken in Doetinchem met de nieuwbouw voor zijn rekening nemen, Winterswijk kan het wel alleen.'

Opgerolde mouwen

Wat vond hij dan van het optreden van Joris van Eijk, de directeur zorg van Menzis? 'Ik houd niet van die stijl met opgerolde mouwen', zegt Schmidt. 'Volgens mij komt hij alleen bij de ziekenhuizen om zorg in te kopen en heeft hij hierover niets over te zeggen.'

Maar Van Eijk wees net als Van Ewijk op het probleem van het invullen van vacatures in de toekomst. Personeelstekort is de bedreiging van de toekomst voor het SKB. 'Maar als dat zo is, dan los je dat met een fusie niet op, dat is onzin", reageert Schmidt.

'Daarom is het wel belangrijk dat er snel duidelijkheid komt hoe het verder gaat, want het vertrouwen in Van Ewijk is weg. Daardoor gaat het personeel vanzelf weg en heb je het probleem van personeelstekort zelf gecreëerd.'

