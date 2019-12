Duurzaamste straat Nijmegen voorbeeld voor andere straten

Je ziet er op het oog weinig aan, maar het is wel de duurzaamste straat van Nijmegen. De Malderburchtstraat in Hatert die opnieuw is aangelegd. De aannemer heeft zich op alle mogelijke manieren in bochten gewrongen om de straat zo duurzaam mogelijk aan te leggen.

Bij de reconstructie is er 48 procent minder CO2-uitgestoten. En er maar liefst 90 procent materiaal hergebruikt, .En het is niet duurder en kan even snel.

Blauwdruk

Nijmegen is mede-ondertekenaar van de landelijke Green Deal GWW 2.0 (Grond, Weg- en Waterbouw). De Malderburchtstraat is een geslaagde pilot. De gemeente heeft dit traject meteen gebruikt om een eerste blauwdruk te maken hoe de rest van het onderhoud in de gemeente op een duurzame wijze kan worden aanbesteed en uitgevoerd.

Input van bewoners

Voor de reconstructie is er goed geluisterd naar belanghebbenden, zoals het nabij gelegen Kandinsky College en de omwonenden. Volgens de gemeente heeft dit veel opgeleverd. Zo is in het nieuwe ontwerp de bestaande sleuf voor kabels naast de weg komen te liggen, waardoor er geen verharding weggehaald hoeft te worden wanneer er aan gewerkt moet worden. Ook is de busbaan verlegd, waardoor de weg extra versmald kon worden, en de lantaarnpalen zijn ingekort en hoefden niet vervangen te worden.

De gemeente zelf noemt 'misschien wel het belangrijkste resultaat' dat het gelukt is om deze duurzame resultaten te realiseren binnen het oorspronkelijke budget en dat het nieuwe concept ook kan worden toegepast voor andere projecten in Nijmegen en daarbuiten. Er was zelfs ruimte voor extra’s, zoals twee e-laadpalen, een groenontwerp, een verlichte oversteekplaats en nieuwe abri's voor de bus.