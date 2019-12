Elburgs raadslid in de clinch met fractievoorzitters over verklaring integriteit

Raadslid Jan Polinder van de gemeente Elburg is het niet eens met de fractievoorzitters van de partijen in zijn gemeenteraad. Die fractievoorzitters vroegen Polinder een document aan te passen, waarin hij uitlegt hoe hij in de toekomst de schijn van belangenverstrengeling voorkomt. Polinder weigert die aanpassingen te doen.

door Rik Kapitein

Polinder moest de verklaring schrijven, omdat uit een rapport bleek dat hij de schijn van belangenverstrengeling had gewekt toen hij werkte als adviseur van een ondernemer.

De rol van Polinder kwam onder een vergrootglas te liggen, nadat buurtbewoners aandacht vroegen voor zijn betrokkenheid bij de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij (NOM b.v.). Dat bedrijf heeft in het najaar van 2018 het zogenaamde 'Brigadegebouw' gekocht: een voormalig gebouw van de marechaussee in 't Harde. De NOM wilde in dat gebouw arbeidsmigranten huisvesten en huurde een adviesbureau in voor assistentie. Polinder werkt ook voor dat bureau.

In de verklaring omschrijft Polinder hoe hij die schijn in de toekomst wil tegengaan. 'Er staat in dat zolang ik raadslid ben, ik het steeds bij de burgemeester zal melden als mijn bedrijf een opdracht in Elburg heeft', legt de SGP'er uit.

'En dat ik uit de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling stap, omdat ik de vorige keer overvallen ben door het feit dat plotseling iets werd besproken waar ik bij betrokken was. Dat wil ik niet nog een keer.'

'Niet scherp genoeg'

Woensdagavond werd die verklaring besproken in het presidium, het overleg tussen de burgemeester en de fractievoorzitters. CDA-fractievoorzitter Cees Dijkhuizen vertelt dat duidelijk werd dat de verklaring een aanvulling nodig had.

'Op sommige punten was de verklaring goed, maar op andere vlakken moet het echt wat scherper. We hebben Polinder dan ook gevraagd dat deze week nog te doen.'

Maar Polinder is het daar niet mee eens. 'De verklaring die ik heb geschreven, is goed. Ik ga niet nu ineens dingen opschrijven waar ik niet achter sta. Ik ga dus niets aanpassen.'

Fractievoorzitters verrast

Dijkhuizen zet daar zijn vraagtekens bij. 'Dat vind ik jammer om te horen. Wij als fractievoorzitters hebben duidelijk aangegeven wat we missen, dan zou het zonde zijn om daar niet naar te luisteren.'

Peter van Andel van oppositiepartij Elburg Beleid is ook verrast. 'Dit had ik niet zien aankomen', zegt hij. 'Maar dan lijkt het me goed om dit nog eens met elkaar te bespreken, want ik heb hier wel een probleem mee.'

Dijkhuizen verwacht ook dat dit gevolgen zal hebben. 'Nu kun je op je vingers wel natellen wat er gaat gebeuren. De oppositie zal dit aangrijpen om een debat aan te vragen. We kunnen Polinder weliswaar niet straffen; hij is een verkozen volksvertegenwoordiger. We kunnen het er wel met elkaar over hebben.'

Debat

Van Andel is van plan een debat aan te vragen. 'In principe niet over deze specifieke casus, maar over integriteit en belangenverstrengeling in het algemeen. Dan gaat het niet over een persoon, maar over ons werk.'

Dijkhuizen kan zich daar in vinden. 'Als coalitie zijn we toch wat huiverig om het over een persoon uit een van onze fracties te hebben, maar de algemene discussie is wel belangrijk.'

Of het debat wel over de specifieke casus gaat als Polinder zijn verklaring niet aanpast, kan Van Andel nog niet zeggen. 'Ik moet dit even laten bezinken.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier