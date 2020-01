Olympische Spelen, Lelystad Airport en wéér jeukrupsen: dit wordt het nieuws van 2020

Krijgen we dit jaar weer net zoveel last van de jeukrups als in 2019? Foto: ANP

Sporters leven toe naar de Olympische Spelen deze zomer. Lelystad Airport begint met vluchten. En gaan we dit jaar weer zoveel last krijgen van de eikenprocessierups? Dit wordt het nieuws van 2020.

door Freke Remmers

Een kwart eeuw na het hoogwater

Honderdduizenden mensen moesten in 1995 halsoverkop hun huis verlaten voor het dreigende hoge water. Het is de grootste evacuatie sinds de Tweede Wereldoorlog en staat nog altijd in het geheugen gegrift van velen in het Rivierengebied. Dit jaar is dat 25 jaar geleden. Onder meer De Gelderlandfabriek in Culemborg blikt terug met een expositie, foto's in de etalages van winkels, hoogwaterstadswandelingen. Ook Omroep Gelderland staat uitgebreid stil bij het jubileum.

100 km/u op de snelweg

Nederland heeft een probleem met stikstof. Zoveel is inmiddels wel duidelijk, nadat ook in Gelderland boeren en bouwers al luid en duidelijk van zich lieten horen in actie tegen de stikstofmaatregelen. Maar ook de automobilisten moeten in 2020 inleveren: in de tweede helft van maart gaat op alle snelwegen in Nederland de snelheid omlaag naar 100 km/u. Eerder ging op Veluwse snelwegen de maximumsnelheid al omlaag van 130 naar 120, maar dat bleek niet genoeg.

75 jaar vrij

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Gelderland werd bevrijd. In de hele provincie wordt daarbij groots stilgestaan, onder meer in de vorm van herdenkingen, vrijheidsmaaltijden, festivals, concerten, tentoonstellingen, optochten met historische voertuigen. Ook wordt er op verschillende plekken nagespeeld hoe Gelderland werd bevrijd. Zo staat bij recreatieplas Bussloo operatie Cannonshot centraal. Omroep Gelderland besteedt volop aandacht aan 75 jaar Vrijheid.

Ten strijde tegen de jeukrups

De overlast van de eikenprocessierups was in 2019 groter dan ooit. Rupsbestrijders kwamen om in het werk en gemeenten liepen continu achter de fieten aan. Gemeenten zetten daarom nu vol in op preventie, bijvoorbeeld met de natuurlijke vijanden van de jeukrups. De gemeente Bronckhorst gebruikt microscopisch kleine wormpjes (aaltjes), in Arnhem en Renkum worden mezenkastjes uitgedeeld, en in Didam en Lochem zetten ze de deuren wagenwijd open voor de sluipwesp. Maar of het allemaal werkt? We gaan het merken vanaf mei 2020.

Loten voor een kamer

Geen ellenlange wachtlijsten meer maar gokken op een kamer in Nijmegen of Arnhem. Per 1 juli 2020 worden studentenkamers van huisvester SSH& verloot. Iedereen heeft dan een even grote kans op een kamer, ongeacht hoe lang je ingeschreven staat. Reageren op een kamer kan alleen als je student bent. Dat betekent dat nieuwe studenten pas in de zomer, wanneer zij hun studiebewijs hebben, kunnen reageren op kamers.

De laatste Zwarte Cross met Tante Rikie

Het is vaste prik in de Achterhoek: elke zomer weer de Zwarte Cross. Maar dit jaar belooft een extra groots feest te worden, want het is de laatste editie met Tante Rikie, hét gezicht van het crossfestival. Op haar 70e verjaardag kondigde ze dit jaar haar vertrek aan als festivaldirectrice. De organisatie van de Zwarte Cross laat hier niet zomaar met pensioen gaan maar belooft een spectaculair afscheid.

Olympische Spelen in Tokio

Het is het hoogtepunt van vele Gelderse sporters, zoals marathonloper Abdi Nageeye, handbalster Estavana Polman en bmx'ster Judy Baauw: de Olympische Spelen. In juli begint het mega-sportevenement in Tokio. En dat is ver weg, weet bijvoorbeeld zwemmer Arjan Knipping uit De Heurne. Hij plaatste zich als veredelde amateurzwemmer opeens voor de Spelen, maar moet met zijn supermarktloontje zijn ticket naar Japan betalen. Hoe belangrijk de Olympische Spelen voor de sporters zijn, laat marathonloopster Andrea Deelstra zien. Om haar Olympische droom te kunnen betalen, verkocht ze haar huis in Apeldoorn terwijl ze nog niet eens zeker is van een Olympische kwalificatie. In augustus 2020 weten we hoeveel Gelderse medailles het Nederlandse team in de wacht heeft gesleept.

Lingewaard heeft weer een gemeentehuis

Twee jaar nadat een verwarde man zijn auto vol gasflessen het gemeentehuis van Lingewaard inreed, moet het centrum van de lokale macht er weer staan. In augustus 2020 trekken de ambtenaren in het pand in Bemmel dat op dit moment herbouwd wordt. Dat werd op 22 augustus 2018 grotendeels verwoest door de aanslag. Nadat de man, een inwoner van Lingewaard, het gemeentehuis was binnengereden, ontplofte één van de gasflessen en vloog het hele pand in brand. De actie was waarschijnlijk een wanhoopsdaad.

Lelystad Airport gaat open

De provincie, menig gemeente en veel bewoners van Gelderland zitten niet te wachten op laagvliegende vliegtuigen, maar in 2020 moeten ze eraan geloven: dan gaat Lelystad Airport open. Althans, dat is nu de planning. De opening is al een keer uitgesteld van april naar november 2020. Maar ook dat is nog geen uitgemaakte zaak. Onder meer de stikstofproblematiek kan nog roet in het eten gooien.

