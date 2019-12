Hulp gezocht bij vertaling boek

Wie kan mij helpen met het vertalen van een boek van het Engels naar het Nederlands? In 1996 ben ik in Canada geweest in verband met een militaire viering. Daar heb ik toen als bedankje een boek gekregen met de titel: The Memory of all that van Ruth Latta. Het boek bestaat uit 225 pagina's, die ik maar al te graag zou willen lezen.



Vandaar de vraag of iemand mij zou willen helpen met het vertalen hiervan. Je zou mij er heel blij mee maken.



Kunt u helpen? Reageer dan hieronder.

