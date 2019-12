Inwoners kleine dorpen willen ondergrondse afvalcontainers niet gebruiken

De belangstelling om ondergrondse containers voor restafval te gebruiken in kleine dorpen in Rivierenland is dermate klein, dat de geplaatste containers vooralsnog niet gebruikt gaan worden. Dat heeft afvalinzamelaar Avri bekendgemaakt.

Afgelopen jaar zijn de meeste huishoudens in de regio overgeschakeld op een systeem van ondergrondse brengcontainers in plaats van kliko's die opgehaald worden. Inwoners van kleine dorpen mochten kiezen welk systeem zij willen. Vaak zijn deze dorpen met weinig inwoners langgerekt. Veel mensen zouden dan ver moeten lopen naar een ondergrondse container.

Toch wilde Avri hier de mogelijkheid van de ondergrondse container aanbieden, omdat dit ook voordelen heeft. Je kunt er altijd je afval kwijt in plaats van dat je op een ophaaldag moet wachten. De belangstelling is echter zeer gering. In de dertien kleine dorpen in het gebied zijn 3000 huishoudens. Daarvan hebben er slechts 160 aangegeven dat ze de ondergrondse container willen gebruiken.

Verleiden

Dit is te weinig om ze in bedrijf te nemen. Of er wordt dan met vrijwel lege vrachtwagens gereden, of het vuil moet veel te lang in de container blijven wat problemen met de hygiëne oplevert. Om het efficiënt op te halen moeten volgens Avri minimaal 70 huishoudens gebruik maken van een container.

De containers zijn wel geplaatst, maar worden dus niet opengesteld. Volgens de organisatie was het efficiënter om nu in een keer alle containers te plaatsen. Avri wil de bewoners van de dorpen gaan verleiden om ze toch te gaan gebruiken. Mensen die zich al hebben aangemeld, kunnen wel toegang krijgen tot containers in grotere plaatsen. Daar kunnen ze dan bijvoorbeeld tegelijkertijd met het boodschappen doen hun restafval kwijt.

Daling hoeveelheid restafval

Volgens de afvalinzamelaar gaat het goed met het nieuwe afvalsysteem. De belangrijkste doelstelling is het terugdringen van de hoeveelheid restafval en dat lijkt goed te lukken. Per persoon is er het afgelopen jaar zo'n 30 kilo minder opgehaald dan in 2018.

Kanttekening daarbij is wel dat er meer restafval terecht komt in de zogenoemde grondstoffen. Bijvoorbeeld via de gft-kliko, textielcontainers en de oud papier- en plasticinzameling. Avri kijkt naar methoden om dit tegen te gaan zoals meer handhavers die de kliko's inspecteren, weegsensoren op de vuilniswagen en betere informatievoorziening over het scheiden van afval.

Stijging kosten

De vervuiling maar ook de sterk schommelende prijzen voor grondstoffen kunnen tot hogere kosten voor de afvalverwerking zorgen. Het is mede oorzaak van een forse stijging van de afvalstoffenheffing volgend jaar. Eind oktober deed Avri een voorstel voor die nieuwe tarieven. Het algemeen bestuur van de deelnemende gemeenten heeft hier donderdag mee ingestemd.

Wel gaat Avri onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een hogere opbrengst te krijgen uit de grondstoffen door ze bijvoorbeeld zelf te gaan verwerken. Ook willen de gemeenten meer inzicht in de kosten van de organisatie en de mogelijkheden om hier eventueel op te besparen.