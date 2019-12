Doesburg gaat met handlaser roeken te lijf

De gemeente Doesburg grijpt naar een nieuw middel om de overlast van roeken te lijf te gaan: de handlaser. De eerste testen bij de Algemene Begraafplaats waren verrassend effectief, maar het is de vraag of de vogels nu echt weg zijn.

Doesburg kampt al jaren met overlast van roeken, een kraaiachtige vogel. Ze maken lawaai, poepen alles onder en vernielen grafstukken op de begraafplaats. Begin december zette de gemeente daarom het nieuw wapen in.

'Het was verrassend effectief', vertelt Josine de Jongh van het ecologische bureau Natuur Inclusief, dat het laseren uitvoert. 'De eerste keer hebben we een paar seconden gelaserd en ze waren meteen weg. Het is nu de vraag of ze ook echt weg zijn: ze slapen ook op andere plekken. Maar ze lijken er dus wel op te reageren.'

Elders overlast veroorzaken?

In januari gaat het bureau terug om de situatie te bekijken en om oude nesten te verwijderen. Normaal gesproken zitten er zo'n honderd nesten en even zoveel of zelfs nog meer roeken op de Algemene Begraafplaats. 'Het is ook de vraag waar ze dan nu heengaan en of ze daar dan overlast gaan veroorzaken.'

Als de lasermethode echt effectief blijkt, gaat de gemeente bekijken of ze die ook op andere plekken kan gebruiken. 'Mits daar genoeg budget voor is', stelt een woordvoerder.

Zie ook: Gemeente Doesburg verjaagt roeken