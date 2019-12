Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Margot van Veen

Mevr M Van Veen Geestelijk Verzorger In Ziekenhuis St Jansdal In Harderwijk

Gaudete

Ik zie het niet vaak, maar als ik het zie dan ontroert het me. Dat éerste beginnende daglicht, bij het aanbreken van een nieuwe dag. Het is nog vroeg in de morgen, en het donker van de nacht maakt plaats voor de schemering.

Het eerste lícht komt door, die eerste stralen, terwijl de zon nog niet is opgekomen.

Vanuit het donker kleurt de lucht rozerood. Als de zon langzaam doorbreekt wordt het licht steeds sterker.

Een indrukwekkende zonsopgang dat oplicht in het oosten. De wereld wordt als het ware wakker.

Prachtig verstillende beelden die op mijn netvlies staan. Nóg is het donker, maar ín het donker gloort al licht.

Dit beeld past bij deze derde zondag van de advent. Gaudete, verheugd u, zal het vandaag in veel kerken klinken.

Nog 1,5 week en dan is het Kerst. Vieren we dat de zon helemaal doorbreekt na een donkere nacht.

Juist in deze tijd met dagen die steeds korter worden en het donker de overhand lijkt te hebben wordt de behoefte aan licht

en het uitkijken naar de geboorte van het licht steeds groter.

We verwachten de komst van een kind, en kijken uit naar het kwetsbare, het kleine.

We zien uit naar de komst van Jezus, Immanuel, God met ons, licht der wereld. Huub Oosterhuis dicht het zo mooi:

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen.

De komst van Jezus in onze wereld lijkt bóven ons bevattingsvermogen uit te gaan.

Onze wereld die op sommige plekken helemaal in puin ligt. Onze wereld:

Waar een vader 's nachts waakt bij een zoon die in coma is geraakt.

waar vluchtelingen het in hun tijdelijke tent maar niet warm krijgen.

waar een oma haar kleinkinderen niet meer ziet.

waar een jonge man te horen heeft gekregen dat zijn darmkanker is uitgezaaid.

waar een vrouw zoveel heeft gegeven dat ze helemaal óp is.

Wat betekent het dat we juist in deze wereld vieren dat een kind geboren gaat worden? En dat we zingen van het visioen van vrede en licht?

Angst, donkerte en onzekerheid kennen we misschien maar al te goed. Toch klinkt het vanmorgen: Gaudete. Verheugd u.

Bij alles wat er in ons leven is mag licht komen. Vlammetjes van hoop en veerkracht. Misschien is het iets om in deze dagen voor kerst een kaars te branden voor dat wat aandacht nodig heeft. Voor dat wat in uw, in jouw leven in het licht gezet mag worden.

Een kind zal geboren worden: kwetsbaar en weerloos. Hoop als dauw bij de zonsopgang. Kijk naar de zon die opkomt, het licht dat gloort in het donker. Het nieuwe is nu nog verborgen, maar het zal komen. Als de zon die opkomt in ons midden. Als een nieuwe dag die begint.