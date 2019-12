Het is een jongen! Drollen onthullen eerste officiële wolf van Nederland

Een van de wolven die in het voorjaar op de Veluwe is geboren, is een mannetje. Dat blijkt uit onderzoek van Wolven in Nederland, die in opdracht van de provincie drollen van de wolvenroedel analyseren.

De onderzoekers wisten met behulp van het dna uit de drollen de eerste échte Nederlandse wolf in beeld te brengen. In het voorjaar werden er vijf wolvenwelpjes geboren. Hoe het met ze was, wist niemand. Tot nu.

‘We hebben nu de drol van één jonge wolf gevonden’, vertelt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. ‘Dan kunnen we zijn levensloop veel beter volgen én weten we zeker dat hij nog leeft.’

Eerste wolf van Nederland

Met het verzamelen van drollen doen de onderzoekers een sporenonderzoek, waarmee het dna van de dieren in beeld kan worden gebracht. Hoewel Lelieveld en zijn team weten dat er al vijf wolfjes zijn geboren, biedt die ene drol zekerheid dat er in 2019 een welpje op de Veluwe is geboren. ‘Van de rest kennen we de genetische achtergrond niet. Dit is officieel de eerste wolf in Nederland die we kunnen volgen.’

‘Duikt hij over een paar jaar ergens anders in Europa op, dan weten we dat het onze wolf is’, legt Lelieveld uit. ‘Dit is voor ons als onderzoekers geweldig nieuws. Hier doe je het voor.’

