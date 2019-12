'Gevangenen staan elkaar naar het leven'; politie vreest voor veiligheid gedetineerden in Arnhem

Gevangenen in de Arnhemse 'Blueband-bajes' staan elkaar naar het leven, zegt de politie. Woordvoerder Eric Passchier: 'We vrezen voor de veiligheid van mensen in deze penitentiaire inrichting in Arnhem. Uit onderzoek van ons is gebleken dat er wat gaande is.'

Wat precies wil Passchier niet zeggen. Wel dat informatie die bij Omroep Gelderland binnenkwam, grotendeels overeenkomt met de informatie van de politie.

Zwaar narcosemiddel

Eerder ontving Omroep Gelderland een brief die uit de gevangenis gesmokkeld zou zijn. Daarin waarschuwt een gedetineerde dat er onlangs een zwaar narcosemiddel in de gevangenis gevonden is, waar 'grote criminelen' die er zitten anderen mee willen vergiftigen om daarmee een vete te beslechten. Dat zou tot onrust onder personeel en gevangenen hebben geleid.

De politie kent het verhaal van de brief. 'U en ik hebben op hoofdlijnen dezelfde informatie. Het klopt dat mensen elkaar daar naar het leven staan. Als ik u meer vertel, breng ik echt mensen in gevaar', aldus de woordvoerder.

Verboden spullen

Volgens een woordvoerder van de politie waren er aanwijzingen dat een of meerdere gedetineerden verboden spullen bezaten. Dus zijn alle gevangenen gefouilleerd en de cellen en persoonlijke spullen doorzocht op onder andere drugs, wapens en mobieltjes.

Wat de zoekactie heeft opgeleverd, kan de woordvoerder in het belang van het onderzoek niet vertellen.

De directie van de gevangenis wil niet reageren.

