Geen boetes en aanhoudingen tijdens boerenacties in Gelderland

De ongeveer honderd boeren die zich woensdagavond verzamelden bij het distributiecentrum van de Albert Heijn in Geldermalsen, zijn volgens de politie niet bekeurd of aangehouden.

Een woordvoerder van het betreffende distributiecentrum laat in een reactie weten dat de groep actievoerders het distributiecentrum niet hebben geblokkeerd en dat de trekkers geen invloed hebben gehad op de bevoorrading. Het centrum gaat gaan dan ook geen aanklacht indienen.

Vredig protest met een randje

De boeren uit het Land van Maas en Waal zeiden vredig te willen demonstreren. In samenspraak met Rijkswaterstaat kozen ze de berm langs de A2 ter hoogte van Geldermalsen als protestlocatie.

Toch waren er ook een aantal boeren die meer actie wilde. 'Als het aan mij ligt blokkeren we de hele snelweg', zei een van hen. Het protest verliep verder rustig met muziek, en hamburgers op de barbecue.

Tekst gaat verder onder de video.

Toen de boeren rond 14.00 uur vertrokken reden zij binnendoor via Geldermalsen terug naar huis. Onderweg kwamen ze langs het distributiecentrum van de Albert Heijn, waar zij een opstopping veroorzaakte. 'Zolang we niet stilstaan kunnen ze ons niets maken.'

Een woordvoerder van de politie reageerde op deze situatie: 'Een paar trekkers leidt al gauw tot stremming. Dit heeft ook kort tot een stremming geleid bij het distributiecentrum in Geldermalsen.'

Tekst gaat verder onder de foto.

'Motiverende gesprekken'

Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Arnhem, waren er woensdag onder meer acties op de A12 bij Beek en het Keizer Karelplein in Nijmegen.

Volgens de politie zijn nergens in Gelderland aanhoudingen verricht of boetes uitgedeeld. Wel zijn er 'motiverende gesprekken' gevoerd met actievoerders. Met name op plaatsen waar de verkeershinder ook gevaar opleverde voor de veiligheid. De politie zegt zich te hebben gericht op de voorfase van de acties. 'We waren goed aangesloten op de verschillende groepen die voor acties op pad waren.'

Agent: wat kunnen wij daar tegen doen?

Een politieagent die bij de demonstratie langs de A2 stond, vertelde waarom de politie koos voor deze aanpak. 'De boeren zijn met zo'n grote groep. Wat kunnen wij daar tegen doen? Het is het beste om in gesprek te blijven.'

De betreffende agent vroeg in zijn 'motiverend gesprek' met de boeren of zij de snelweg wilden verlaten in een lange slinger. 'En niet zoals ze hier gekomen zijn, toen reden ze in twee banen en blokkeerden zo de snelweg.'