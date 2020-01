Gelredag 18 januari: Nederlands Pluimveemuseum, Barneveld

Het Nederlands Pluimveemuseum laat alle kanten van de wereld van de kip en het ei zien. Tijdens deze Gelredag starten we met een authentieke veiling. Te koop zijn mooie producten uit de pluimveeregio van Nederland. In de loop van de ochtend zullen we de veiling een aantal keer houden. Na afloop van de veiling nemen enthousiaste gidsen de bezoekers mee door het museum.

Barneveld staat bekend als de bakermat van de Nederlandse Pluimveehouderij. En die leidende rol vervult het nog steeds. Logisch dus dat het Nederlands Pluimveemuseum daar staat. Een uniek museum waar de geschiedenis van kip en ei op boeiende wijze wordt getoond. Hier maakt u een reis door de tijd van de Nederlandse pluimveehouderij. Bekijk een antieke broedmachine die nog in bedrijf is en volg een kuikentje als het uit het ei komt. Kinderen mogen de schattige kuikentjes zelf vasthouden en knuffelen. In de hoendertuin tonen meer dan 20 Oudhollandse rassen hun mooiste kleuren. Voor de kinderen is er een speurbrief voor een spannende tocht door het museum.

In het authentieke veilinglokaal kunt u meedoen aan een veiling. Door met een druk op de knop de veilingklok zelf op het juiste moment stil te zetten wordt u de eigenaar van een leuk aandenken, een doosje Barneveldse eieren of een flesje advocaat. Geniet in de koffiekamer van een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Neem er een koek of een tosti en uiteraard, kippensoep bij. Voor u het museum verlaat kunt u de museumwinkel nog even bezoeken voor originele cadeautjes en andere artikelen. Alles natuurlijk met kip en ei als thema.

Na afloop van uw bezoek zult u concluderen: een prachtig en boeiend museum!