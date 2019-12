Tom Horn geïnstalleerd als burgemeester van Epe

Het kerstreces in Epe was eigenlijk al begonnen, maar speciaal voor de installatie van Horn als burgemeester is iedereen nog een extra keer aanwezig in het gemeentehuis. Het Sint Maartens Gilde van Epe staat voor de deur van het gemeentehuis te wachten op de nieuwe burgemeester, die voor hen de nieuwe beschermheer is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

De 150 aanwezigen wachten op de komst van Tom Horn.

Horn was hiervoor wethouder wonen en locoburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij is klaar om de stap als burgemeester te maken. In totaal kreeg de gemeente Epe 26 sollicitaties voor het ambt.

Ervaren en krachtig bestuurder

Tijdens de gesprekken kwam Horn volgens de gemeente over als een ervaren en krachtig bestuurder met verbindend vermogen. Verder is hij toegankelijk.

'Besturen is vertrouwen hebben, maar tegenwoordig ontbreekt dat soms', laat Horn weten. 'Wij moeten hard werken om dat verlies aan vertrouwen te voorkomen. Zo ben ik van mening dat de overheid altijd actief moet communiceren. Niet in juridische taal, maar op een manier waarop iedereen het begrijpt.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Tom Horn wordt onder begeleiding van het gilde gepresenteerd.

Op vakantie naar Epe

Onder begeleiding van tromgeroffel van de goud gekleurde trommels van het gilde werd Horn gepresenteerd. Na het uitspreken van de eed, is Horn de burgemeester van de gemeente waar hij vaak met zijn gezin op vakantie gaat.

'Toen ik gisteren vanuit Nieuw-Vennep naar Epe reed, haalde ik samen met mijn vrouw herinneringen op van vroeger. We gaan hier wonen, wie had dat kunnen denken? Toen ik afslag Epe zag, kreeg ik een glimlach op mijn gezicht', aldus Horn tijdens zijn speech.