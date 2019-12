Vrijwillige vuurwerkvrije zones in opkomst: Gelderse buurten spreken knalvrij oud en nieuw af

door Freke Remmers

Dat blijkt uit een rondgang langs de gemeenten door Omroep Gelderland.

Zes gemeenten kennen dit jaar voor het eerst een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Harderwijk, Oost-Gelre, Duiven, Westervoort, Putten en Berg en Dal steunen initiatieven van burgers om hun eigen buurt vuurwerkvrij te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld met bordjes of posters die de bewoners zelf kunnen ophangen om hun knalvrije zone te markeren.

Zelfgemaakte verbodsbordjes

Alleen in Leur (gemeente Wijchen) hebben ze al langer ervaring met een vrijwillige vuurwerkvrije zone. 'Dat doen we nu een jaar of vier', vertelt initiatiefnemer Hans Schraven. Ieder jaar gaat hij langs de deuren met de vraag of hij daar een zelfgemaakt verbodsbordje mag ophangen. 'Met respect voor mens en dier. Dus knallen doe je niet hier', staat erop.

Schraven bedacht dit plan toen hij enkele jaren geleden op nieuwjaarsdag enkele dode eenden en een dode gans vond in zijn achtertuin. 'Door vuurwerk. Toen dacht ik: dit kan zo niet langer.' Ook kent het dorp veel boerderijen met rieten kappen die door het knalwerk snel in brand kunnen vliegen. 'Een aantal van die woonboerderijen wordt verhuurd aan mensen uit de stad: die kwamen hier omdat knallen bij hun niet zo gewenst was. Maar daar hebben we hier nu afspraken over gemaakt.'

Oudejaarsnacht in Groesbeek was een 'hel'

Schraven is enthousiast: afgelopen oud en nieuw heeft hij geen enkele knalletje gehoord. Bewoners van de Hobbemaweg in Groesbeek hopen op hetzelfde. Een deel van die straat heeft zichzelf dit jaar voor het eerst uitgeroepen tot vuurwerkvrije zone, na een nare ervaring vorig jaar. Die oudejaarsnacht omschrijven zij nog steeds als een 'hel'.

'Afgelopen jaren is er dusdanig veel, hard, illegaal vuurwerk afgestoken hier, door één huishouden dat hier net is komen wonen. Huizen en auto's hebben toen behoorlijk wat schade opgelopen, gesprekken of programma's op tv waren niet meer te horen... We zijn niet tegen vuurwerk, maar wel tegen deze manier waarop', vertelt een van de bewoners die anoniem wil blijven uit angst voor represailles.

Buurtbewoners moeten meedoen

Is de vuurwerkvrije zone in Groesbeek dus nog een heet hangijzer, in Leur is iedereen overstag, meent Schraven. 'Soms zeggen mensen dat ze visite krijgen die misschien vuurwerk meeneemt. Dan zeg ik: 'hartstikke leuk, waar gaan jullie staan? Dan zet ik daar een barbecue voor jullie neer.' Maar dat vonden ze te ver gaan. Uiteindelijk zijn ze met de hele familie in het dorp vuurwerk gaan kijken.'

In tegenstelling tot de andere zes gemeenten, krijgt Schraven geen hulp van zijn gemeente bij het afbakenen van de zone of bij het handhaven ervan, maar dat vindt hij juist prima. 'Als de overheid zich ermee gaat bemoeien, moet die ook gaan handhaven. Maar dat is moeilijk, dus moet je er niet aan beginnen. Een burgerinitiatief werkt veel beter.'

De Hobbemaweg in Groesbeek ligt wel onder het vergrootglas van de gemeente Berg en Dal. Gemeentelijke toezichthouders en politie zullen tijdens oud en nieuw in de gaten houden of het daar niet nog een keer uit de hand loopt.

Zelf ook zo'n zone?

Wie overigens nu op het idee komt ook een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen met zijn buren, is daar in Harderwijk en Oost-Gelre te laat mee. In Duiven en Westervoort kan je nog altijd een poster ophalen bij het gemeentehuis. Berg en Dal en Putten laten weten dat iedereen een eigen vuurwerkvrije zone kan afspreken, maar dat ze dit jaar maar één zone ondersteunen.

