Kerstwens voor verpleeghuis in Zevenaar levert veel kerstdecoraties op

Verpleeghuis Liemerije in Zevenaar werd donderdagochtend verrast met extra kerstversierselen. Dat is het gevolg van een kerstwens bij Gelderland Helpt.

De decoraties zijn afkomstig uit Lent, waar na een kerstproject heel veel kerstspullen over waren. Met een bus van de omroep werd alles bezorgd. Op de hoofdlocatie van Liemerije zitten zeven afdelingen en er is nog een afdeling in het ziekenhuis.

Maartje Matser, woonbegeleider van Liemerije, is er heel blij mee. 'De kerst hoort er hier ook bij. We maken het gezellig voor de mensen bestellen veel eten, we laten met kerst ook wat lekkers komen. En we versieren het hier mooi. Via Facebook zijn wij uitgekozen voor deze extra spullen. Een boom van drie meter zestig en heel veel kerstkransen, daarmee is echt een kerstwens vervuld.'