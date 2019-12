Stichting Rescue Baby Gambia: Iedere baby heeft recht op een goede start. Kraamspullen gezocht!

Stichting Rescue Baby Gambia is geboren in 2012, na een bezoek van twee betrokken kraamverzorgsters aan diverse ziekenhuizen. 'We waren verbijsterd hoe slecht de gezondheidszorg rondom de bevalling is geregeld. Triest om te zien hoe moeders bevallen in een kliniek of ziekenhuis, waar de benodigde spullen niet aanwezig zijn om alles hygiënisch en veilig te laten verlopen. Er zijn geen noodzakelijke zorgmaterialen aanwezig voor een goede zorg voor moeder en kind', laat oprichter Regina Bouwman weten.

Rescue Baby Gambia biedt steun aan de kraamafdeling van een ziekenhuis in Essau. Ruim 70.000 mensen zijn afhankelijk van dit ziekenhuis, dat door een moeilijk bevaarbare rivier slecht bereikbaar is. Daar waar anderen om die reden afzien van hulp aan dit ziekenhuis, is Stichting Rescue Baby Gambia juist om diezelfde reden hier ondersteuning gaan verlenen.

'Wij kunnen daar echt een substantiële toegevoegde waarde bieden. Maandelijks worden in dit ziekenhuis ruim 150 baby’s geboren, die wij graag een kans geven op een toekomst. De samenwerking met de artsen en het verplegend personeel in het ziekenhuis is goed. Er zijn korte lijnen, waardoor de stichting kan zorgen dat de spullen en financiële middelen op de juiste plek komen. Het is fijn om met dit team samen te werken. Elke stap is er weer één vooruit en we hopen met elkaar nog vele vervolgstappen te maken. Iedere baby heeft recht op een goede start en daarvoor kunnen we alle hulp bij gebruiken'.

We zijn met onze stichting op zoek naar de volgende materialen:

* Overgebleven kraamspullen vanuit de kraampakketten die de verzekeringen aan zwangeren in Nederland geven: navelklemmen (zodat we geen touwtje hoeven te gebruiken), maand/kraamverband, alchohol, onderleggers (voor tijdens de bevalling om het bloed op te vangen), handschoenen (latex), desinfectans, netbroekjes.

* Handschoenen (via tandartsen/huisartsen bv), rubberen handschoenen (voor de schoonmakers hun veiligheid), micro vezel schoonmaakdoeken

* Baby dekentjes (waar we gemiddeld 150 stuks per maand nodig hebben voor na de geboorte meteen), materiaal niet belangrijk, kleur ook niet (ongeveer 80 - 100 in vierkant), Hydrofylluiers voor meteen na geboorte baby mee af te drogen

* Medische spullen zijn altijd welkom: Doptones, thermometers, stestascopen, bloeddrukmeters, zeep dispencers vanuit ziekenhuizen die navulbaar zijn.

Zie hier de oproep van Stichting Rescue Baby Gambia:

https://www.youtube.com/watch?v=9V4Qw6J_G68

Kunt u Rescue Baby Gambia helpen aan spullen ? Reageren kan hieronder de reacties worden automatisch doorgestuurd naar de organisatie. U kunt ook de spullen zelf komen brengen naar de verschillende inleverpunten:

Mevr. R. v.d. Lei

Larikslaan 18

7881 RK Emmercompascuüm

T: 06 138 379 82

Mevr. E. v.d. Berg

Hagenhof 27

Hierden

T: 06 588 819 34

Mevr. N. v.d. Meer

Dominicushof 30

4133 AN Vianen

T: 06 424 415 50

Mevr. Y. Wiegeraadt

Het Carre 32

6718 DH Ede

T: 06 408 029 26

Mevr. A. Blüm – Oldenkamp

Talingstraat 2

Duiven

T: 06 381 916 21

Mevr. M. v. Arragon

Stuivezandsweg 11

8095 RK ’t Loo-Oldebroek

T: 06 184 644 40

Mevr. C. Paans

omgeving Arnhem

T: 06 294 883 28

Zorgcentra

Kollergang 9a

7773 NG Hardenberg

Tosca Mathijssen

Philipslaan 71

4702 NL Roosendaal

Marianne Vorstenbosch

Heliotrooplaan 296

2555 MG Den Haag

T: 06 435 044 41