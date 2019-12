Burgemeester deelt brillen uit in Ede: 'Hebt u zelf ooit illegaal vuurwerk afgestoken?'

De leerlingen van groep 8 van basisschool de Brugge ontvangen de burgervader in hun klas en ondervragen de burgemeester daarbij over het Edese vuurwerkbeleid. 'Wat vindt u van vuurwerkvrije zones? Wat is de boete voor het afsteken van illegaal vuurwerk?, zo klinkt het.

Maar ook: 'Hebt u zelf wel eens illegaal vuurwerk afgestoken?.' De leerlingen vuren een spervuur aan vragen op burgemeester Verhulst af. Eén voor één beantwoordt hij ze.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.



Afsteken op een veilige manier

'Mijn vraag aan jullie is: Wie steekt er al vuurwerk af?,' vraagt de burgemeester aan de klas. Hij kijkt de groep rond, telt de opgestoken vingers en constateert dat verreweg de meesten dat al doen. Toch is de burgemeester tevreden, want 'ze zeggen dat ze dat wel op een veilige manier doen.'

Tim wil van de burgemeester weten of hij van plan is om meer te gaan controleren op illegaal vuurwerk en het illegaal afsteken voor oud en nieuw. Volgens hem gebeurt dat nog te weinig. 'Ik hoor nu toch echt al veel vuurwerk dat wordt afgestoken.'

Vuurwerkgooien zou ik maar niet doen

De burgemeester vindt dat er meer gecontroleerd moet worden, maar legt uit dat dat het heel lastig is om iemand die vuurwerk afsteekt ook werkelijk te pakken. 'We hebben wel camera's,' zegt de burgemeester. 'Ik las vanochtend wel in de krant dat er een paar jongens zijn aangehouden omdat ze vuurwerk naar motoragenten gooiden. Dat is niet zo handig denk ik, want dan weten ze wel wie het gedaan heeft, dus dat zou ik maar nooit doen', waarschuwt de burgemeester.

Dan deelt de burgemeester de vuurwerkbrillen uit en gaat de klas met de brillen op op de foto: 'Ik draag hem zeker bij het afsteken, zegt Noud. 'Het is wel voor je eigen veiligheid.'