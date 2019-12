Dertig hectare zonnevelden in Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek zet de deur open voor de realisatie van dertig hectare aan zonnevelden op vier verschillende locaties. Het streven van de initiatiefnemers en de gemeente is om de zonneparken in Netterden, Silvolde en nabij Etten in 2021 draaiende te hebben, met als grote doel om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn.

'Wij vinden het gewoon heel belangrijk om ook voor onze toekomstige generaties een mooie, groene gemeente te zijn'', zegt wethouder Janine Kock van Oude IJsselstreek. 'Dat betekent dat we van de fossiele brandstof af moeten en naar groene energie moeten gaan.''

Boer Frank Simmes is een van de initiatiefnemers van het project in Netterden. Hij wil daar een zonneveld realiseren ter grote van twintig voetbalvelden. 'Wij hebben een plek gekozen die het minst belastend is voor de omgeving', geeft Simmes aan, die eerder ook al betrokken was bij het windmolenpark Den Tol in Netterden. 'We gaan het ecologisch mooi inpassen. Het veld wordt omgeven door omheining en heggen, zodat het vanaf de openbare weg niet zichtbaar is.'



Oude IJsselstreek ligt volgens Kock mede door dit initiatief op koers om in 2030 energieneutraal te zijn. 'We hebben in totaal berekend dat we zo'n kleine zestig hectare aan zonnevelden nodig hebben', zegt de wethouder. 'We hebben nu een openstelling gehad voor dertig hectare. Dat correspondeert voor een stroomlevering voor 10.000 huishoudens. Zodra de evaluatie heeft plaatsgevonden, stellen we de tweede dertig hectare open. Dan kunnen er weer opnieuw initiatieven worden ingediend.''