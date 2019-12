Inwoners van Renkum gaan fors meer betalen voor afval

Voor inwoners van de gemeente Renkum gaat er nogal wat veranderen in de manier waarop er afval wordt ingezameld. In 2020 wordt het afval minder vaak opgehaald en stijgen de tarieven voor restafval. Daarnaast moet voor de pmd-zakken vanaf 1 januari betaald worden.

De kliko met het restafval wordt niet meer één keer per drie weken opgehaald, maar één keer per vier weken. De gft-kliko, de groene container, werd (met uitzondering van de wintermaanden) iedere week opgehaald. De gemeente heeft dit terug geschroefd naar één keer in de 14 dagen.

Tientallen euro's meer

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 18 december heeft de raad bepaald dat de tarieven voor afvalinzameling ook worden verhoogd. Om extra bezuinigingen op voorzieningen te voorkomen, zo stelde het college van B en W, moet de burger meer bijdragen.

Nu is vastgesteld dat een inwoner voor het legen van een kliko van 240 liter 6,75 euro gaat betalen, dat was afgelopen jaar nog 5 euro. De prijs voor het legen van een kliko van 140 liter wordt opgehoogd met 1,05 euro, waardoor nu 4,05 per lediging wordt betaald. Het aanbieden van een afvalzak van 30 of 60 liter wordt respectievelijk 0,18 euro en 0,36 euro duurder in 2020.

Betalen voor pmd-zakken

Voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, blik en drinkpakken konden inwoners van Renkum dit jaar nog gratis pmd-zakken ophalen bij de gemeente of supermarkten. Volgend jaar moeten deze zakken gekocht worden bij supermarkten en andere winkels. Hoeveel deze zakken gaan kosten is niet bekend.

Veentjesbrug

Inwoners van Renkum konden dit jaar ook twaalf keer met hun afvalpas gratis afval wegbrengen bij brengstation Veentjesbrug. De gemeenteraad heeft dit voor 2020 teruggeschroefd naar zes keer per jaar.

Dit afvalstation was altijd zes dagen per week open, vanaf volgend jaar kunnen inwoners daar nog 4,5 dagen per week afval wegbrengen. De gemeente wil ook niet dat er in 2020 nog puin, bouw- of sloopafval en dakbedekking wordt gebracht bij Veentjesbrug. Vanaf volgend jaar moeten inwoners dit wegbrengen naar een particulier afvalbrengstation.

