Hidde Jurjus: 'De Graafschap moet nu resultaat boeken'

Onder behoorlijke hoogspanning reist De Graafschap vrijdagochtend af naar Volendam voor een belangrijke wedstrijd. Beide clubs zijn volop in de race voor rechtstreekse promotie naar de eredivisie en delen momenteel de derde plaats.

Pech

Hidde Jurjus is zoals altijd realistisch over de actuele situatie bij De Graafschap. 'We boeken al een tijdje geen resultaat, dat is duidelijk. Natuurlijk kijk je wat we er aan kunnen veranderen, dat moet en doe je altijd. Maar er zit ook een klein gedeelte pech. De bal van Nijland die er via de onderkant van de lat uit schiet bijvoorbeeld.'

Volendam

'In het begin van het seizoen vielen die ballen wel goed', vervolgt de 25-jarige Arnhemmer die met 15 goals de op één na minst gepasseerde doelman is in de eerste divisie. 'Morgen spelen we tegen Volendam. Daar hadden we het thuis een fase heel moeilijk mee, maar we winnen wel met 3-0. En dan houd je daar een heel positief gevoel aan over. '

Hidde Jurjus betreedt het veld met in zijn kielzog de reservekeepers

De Graafschap speelde drie keer op rij gelijk en verloor bij Jong AZ. Vier duels op rij zonder overwinning is ondermaats voor de ploeg van Mike Snoei die in de eerste maanden wel liet zien titelkandidaat te zijn. Vier weken geleden repte Snoei zelfs nog over het kampioenschap, maar inmiddels is het verschil met Cambuur opgelopen tot zes punten en hijgt Volendam de Superboeren in de nek.

Andere ploegen

'Deze periode moet daarom niet te lang duren', aldus Jurjus. 'We moeten weer vertrouwen krijgen in wat we doen en dan ben ik ervan overtuigd dat het een mooi seizoen wordt. Je moet ook niet vergeten dat je als degradant op twee manier het seizoen kunt ingaan. Dat hebben wij goed gedaan, want je ziet hoeveel moeite andere ploegen hebben en achterop zijn geraakt. (NAC, Go Ahead, NEC, RvdM). Maar het is duidelijk dat we resultaat moeten halen nu.'