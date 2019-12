Besluit over verdere versmalling Graafseweg maanden uitgesteld

Het leek vrijwel zeker: een verdere versmalling van de Graafseweg in Nijmegen. Totdat collegepartij SP op de rem ging staan. Woensdagavond nam de gemeenteraad een voorstel aan dat een definitief besluit met maanden vertraagt. Van afstel is voorlopig nog geen sprake.

door Sven Strijbosch

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft spreekt van 'conflicterende belangen'. Aan de ene kant zijn er de omwonenden die de weg inmiddels 'Graafsesnelweg' noemen. Ze willen niets liever dan een verdere versmalling van vier naar twee rijbanen. Aan de andere kant automobilisten die, samen met de SP, vrezen voor meer fileleed.

'Versmalling niet logisch'

'Er zijn wel heel veel vraagtekens te zetten of dit nu allemaal wel zo slim is', stelde Van Hooft eerder. Hij wees erop dat het Nijmeegse college de komende decennia een toename van verkeer verwacht van 10 tot 20 procent in Nijmegen. 'Dan is het niet erg logisch om hier de wegcapaciteit te verminderen.'

Aan de inrichting van de Graafseweg is sinds de aanleg in de jaren 70 niets veranderd. 'Met de komst van de A50 in 1976 en de bouw van stadsbrug De Oversteek in 2013 is de weg geleidelijk veranderd in een stadsweg. Het uiterlijk van de weg sluit nog niet aan bij de nieuwe functie. De Graafseweg is te breed waardoor er vaak te hard gereden wordt. En de auto’s rijden dicht langs de huizen', meent verantwoordelijk wethouder Harriët Tiemens. Een versmalling zou essentieel zijn.

Maanden vertraging

De SP is nog niet overtuigd en heeft in het aangenomen voorstel om meer onderzoek naar de verkeerseffecten gevraagd. Voor 1 maart 2020 moeten alle ontwerpvarianten op tafel liggen. 'Als alle mogelijkheden op tafel liggen kunnen we een afgewogen besluit nemen over de gewenste inrichting van de Graafseweg', stelt de partij.

De socialisten zijn nodig voor een meerderheid in de gemeenteraad voor de plannen.

