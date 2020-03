Pippi Langkous en twisten op straat in Zuilichem 1964

De dorpsfilm van Zuilichem laat mooi beeld zien van de twist dansende jonge vrouwen en een meisje dat verdacht veel op een plaatselijke Pippi Langkous lijkt. De film van het dorp aan de Waaldijk is vooral een historisch document van een plaatsje dat gigantisch is veranderd door de dijkverzwaring. Heel veel boerderijtjes en huizen, maar ook een café, boekenwinkel en smederij vielen onder de slopershamer en dus is het Zuilichem dat we op de film zien voorgoed verdwenen.

Pippi heet in werkelijkheid Jetty en lijkt het sterkste meisje van het dorp als ze het met touwtrekken opneemt tegen alle jongens van de school. Tien keer raden wie er wint? De serie met het Zweedse superkind zal pas drie jaar later op tv verschijnen. Het dagelijks leven speelt zich af op en rond de dijk die het dorp tegen de Waal moet beschermen. De bewoners zijn hardwerkende mannen en vrouwen, ze klussen, schilderen en wassen wat af.

De BH-fabriek en twisten op straat

Een opvallende werkgever is confectie-atelier Corsela waar zo'n 20 naaisters BH's in elkaar zetten. Natuurlijk slaat de filmer een bezoek aan het plaatselijke consultatiebureau niet over; altijd leuk moeders met schattige baby's. Op straat bij de huishoudschool wordt de dan razend populaire twist gedanst, een juf van de school doet het voor en een paar meiden swingen mee voor de camera.

Schaatsen en schaken in Zuilichem

De veerdienst is dan nog een belangrijke verbinding over de Waal naar Herwijnen en dan verder naar Leerdam of Gorkum. In 1970 wordt de veerpont opgeheven. Veel verenigingen telt het dorp blijkbaar niet, we zien een schaatsvereniging met vooral dames met kunstschaatsen en de plaatselijk schaakclub ZSV. Voor de in de meeste dorpsfilms gebruikelijke optocht is geen animo; de Fanfare Door Eensgezindheid maakt nog wat muziek in een oefenruimte en dat is dan direct ook het slotstuk van de film.

