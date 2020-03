Beek en Loerbeek in 1958: kinderrijk en een bekende voetbaltrainer

Muziekvereniging Volharding in het veld - still uit film

Het katholieke Beek en Loerbeek telt in 1958 twee protestante families, één van de plaatselijke politieman en één van de slager. De gezinnen zijn groot en de lagere scholen dus vol in de twee plaatsjes aan de rand van het Montferland, en in de huidige gemeente met die naam.

In de film van Beek krijgen we in het programma Ons dorp een verder inkijkje in het rijke roomse leven in die dagen: een plechtige doop, niet zoals tegenwoordig in het weekend maar gewoon op een doordeweekse dag.

De moeder is er niet bij, ligt nog in het kraambed, maar van de kerk moet er gedoopt worden om te voorkomen dat er een zieltje verloren gaat. Gezinnen met 10 kinderen zijn geen uitzondering en dan lig je soms met 7 broers op één slaapkamer.

De jeugd steekt de handen uit mouwen

De Beekse jongeren werken allemaal mee om in het onderhoud van het gezin te voorzien. Bieten afzetten op een veld of bosbessen plukken in het bos. Of je gaat aan de slag bij een van de twee champignontelers in het dorp.

De bouwvakkers en timmerlui die in Beek aan het werk zijn, nemen het er even van als de camera verschijnt en laten zich lachend filmen. Ook de mannen die de riolering aanleggen poseren en pauzeren graag even om in beeld te worden gebracht. Ook de middenstand wordt bezocht en bij smederij Lambooy in Loerbeek kun je tanken en een auto huren.

Bekende voetbaltrainer

De latere plaatselijke beroemdheid komt ook heel kort in beeld, Clemens Westerhof (Beek 3 mei 1940) maakte naam als voetbaltrainer bij onder meer Vitesse, Feyenoord en het nationaal team van Nigeria. En natuurlijk krijgt 'uitspanning' 't Peeske net buiten Beek ook de nodige aandacht, een toeristische trekpleister vanwege het café met vijver waar kon worden geroeid of waterfietsen werden verhuurd.

In de film zien we een hecht dorp met rijk bloeiend verenigingsleven en spil daarvan vormen de schutterij Sint Jans Gilde en Harmonie-Muziekvereniging Volharding.

Bekijk hieronder de aflevering van Ons Dorp:

