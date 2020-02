Eibergen in 1966, de schooltandarts veroorzaakt angstzweet

'Niet zo piepen, het is voor je eigen bestwil' - still uit film

De jeugd van Eibergen zal weinig goede herinneringen hebben aan de dorpsfilm die in 1966 werd gemaakt. Want daarin zien we het optreden van 'de beul' ook wel bekend als de schooltandarts, waaraan veel jongeren een trauma hebben overgehouden.

Bedrijvigheid aan de Fabrieksstraat

Eibergen is dan een dorp dat een stormachtige groei doormaakt door de uitbreiding van de Rekkense inrichtingen en de komst van militair kamp Holterhoek. In die jaren is de textielindustrie nog een belangrijke werkgever en is de invloed van die industrïelen op alle fronten nog merkbaar. Prakke maakte ziekenhuiskleding als de bekende witte zustersschorten en aan de Fabrieksstraat werden ook kettingkasten gemaakt. Bij café De Lindeboom is de eigenaar niet alleen barman en slijter maar ook nog eens sportleraar bij de inrichtingen in Rekken. En bij Radio Somsen koop je de nieuwste bandrecorder van Philips of een fijn elektronisch orgeltje voor in de huiskamer, en de TV kan dicht, met een harmonica-schuifdeurtje. En de diepvrieskist maakt de 'diepvrieshuisjes' die in het dorp staan langzaamaan overbodig.

Damclub DIO in Ons Huis - still uit de film

Moeder Ter Braak houdt de jeugd van straat

De moeder van de in Eibergen geboren schrijver Menno ter Braak was oprichter van Ons Huis waar de jeugd spelletjes kon spelen in plaats van kattekwaad uithalen op straat. De dan net 2 jaar oude damclub D(oor) I(nspanning)Ontspanning werkt ook mee aan de film en schuift in Ons Huis de schijven over het bord.

En ook in 1966 werd er al gesproken over de doortrekking van de A18, bijvoorbeeld bij chauffeurscafé Abbink. De rest van de geschiedenis is bekend want die doortrekking en de rondweg zou nog tot 2018 op zich laten wachten.

