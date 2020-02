Voorthuizen in de sixties: de vouwfiets en een moderne gaskachel

Welkom in Voorthuizen in 1968 - still uit film

In Voorthuizen zien we in 1968 opeens het hipste voertuig van die tijd voorbijkomen: de vouwfiets, hartstikke handig behalve dan dat ze in die jaren ook nog wel eens tijdens het fietsen wilden vouwen. En de fietsenmaker verkoopt ook stoere brommers als de Puch. Autohandelaar Schep heeft een heel behoorlijk wagenpark met Opel en Ford. En een bijzonder nieuw fenomeen is de gaskachel.

We zien ook militairen van de nabijgelegen kazernes door het beeld marcheren, in die tijd nog heel gewoon. Maar wat we vooral zien we dorp met een bloeiende middenstand wat voor een deel te verklaren is door de opkomst van het toerisme naar de Veluwe. Bij de modezaak worden de nieuwste stropdassen geshowd en kun je ook een pak huren voor feestje of trouwerij. En de plaatselijk horlogemaker lijkt wel een geheim agent; hij heeft een gadgetbril met een gehoorapparaat in de brillepootjes.

Film als inkomstenbron voor blinden

Het bijzondere aan deze film is dat die in opdracht van Bartimeus werd gemaakt, het instituut voor blinden- en slechtzienden die hiermee nieuwe bronnen van inkomsten weet aan te boren. Het is aan de dan pas 17-jarige Evert Jan van Norden om zoveel mogelijk mensen voor de camera te krijgen. Als dank mag hij een paar keer prominent voor de camera optreden. De optocht beperkt zich in Voorthuizen tot een rondgang op de sportvelden. De turnvereniging doet mee en Korfbalclub Spirit sluit de film al sportend af.

