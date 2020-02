Valburg in 1966: twee keer carnaval en les in de kroeg

En sommige Valburgse kinderen gaan al wel heel vroeg naar de kroeg, ze krijgen er les uit noodzaak omdat de school met een nijpend ruimtegebrek kampte. Valburg is dan nog een dorp in het wijdse Betuwse land. Pas een jaar later zal worden begonnen met de aanleg van de A15 en nog een paar jaar later met die van de A50. Door de dorpsstraat rijdt boer met een mestkar en de groenteboer komt met zijn vrachtwagentje nog gezellig aan huis.

De pijprokende meesters op het schoolplein - still uit de film

De molenaresse en Nieuw Leven

De trots van het dorp is Nieuw Leven, de standerdmolen, die heel vooruitstrevend in die dagen al een vrouwelijke molenaar heeft, of moeten we het over molenaresse hebben? Ze zijn er sowieso vroeg bij want in 1966 heeft Valburg al een bloeiende carnavalsvereniging die de film mag afsluiten. De optocht is wel wat magertjes met weer de carnavalsclub en verder alleen een handjevol voetballers en de plattelandsvrouwen gevolgd door wagens van het Rode Kruis en de plaatselijke brandweer. Maar toch blijven ze vrolijk in het Valburgse !

