Koeien mogen zonder vergunning de wei in

Boeren hebben geen vergunning nodig om hun koeien in de wei te doen. Dat is de conclusie van de commissie Remkes, die het Kabinet adviseert over de aanpak van de stikstofproblematiek.

Het adviescollege stikstofproblematiek is donderdag met een rapport naar buiten gekomen over hoe omgegaan moet worden met het beweiden door koeien en mest brengen op land.

Aanvullend onderzoek

Door de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei eerder dit jaar was het nog maar de vraag of koeien zonder vergunning de wei in mogen. Het college concludeert nu in haar rapport dat een koe in de wei een 'positief effect heeft in de stal en in de wei.'

Boeren die mest op het land willen brengen hebben daar ook geen vergunning voor nodig. Volgens de commissie zijn door de jaren heen de regels aangescherpt en de technieken verbeterd. Wel zijn er een aantal uitzonderingssituaties waarvoor aanvullend onderzoek moet worden gedaan. De commissie vindt dat de provincies daar naar moeten kijken.

Verder is het advies dat op de langere termijn de uitstoot van ammoniak uit dierlijke mest substantieel omlaag moet. De commissie adviseerde eerder onder andere de snelheid op wegen te verlagen. Begin volgend jaar komen er nog meer rapporten, waaronder over de luchtvaart.

