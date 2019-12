Dependance van speciaal onderwijs komt naar Tiel

Voor kinderen die een taalontwikkelingstoornis hebben, slechthorend, doof of doofblindd zijn, komt er in Tiel passend onderwijs. Er is al een zogenaamde vroegbehandeling voor kinderen tot 5 jaar, maar oudere kinderen moeten nu nog naar een speciale school in Nijmegen, Groesbeek of Oss. Het gaat in Tiel om gemiddeld 15 kinderen over de afgelopen 5 jaar.

Kentalis, de organisatie die deze vorm van onderwijs aanbiedt, en de drie schoolbesturen van primair onderwijs (CPOB, SKOR en OPO-R) in Tiel hebben nu de handen in een geslagen voor een alternatief. Het gaat dan om het realiseren van een dependance van het speciaal onderwijs van Kentalis binnen het reguliere basisonderwijs in Tiel voor kinderen van groep 1 tot en met 4. Het is de bedoeling dat deze kinderen na groep 4 eenvoudig in kunnen stromen in het reguliere onderwijs. De dependance van Kentalis moet komen in basisschool de Regenboog en men wil starten in het nieuwe schooljaar.



Wethouder Melissen van Onderwijs is blij met deze ontwikkeling: "Kinderen hoeven nu niet meer zoveel te reizen en kunnen opgroeien met leeftijdgenoten uit hun eigen omgeving Een fantastische ontwikkeling die wij als gemeente graag ondersteunen."