'Parkeren in de zon' voor gezinsleden van een plots overleden kind

De grootste angst van ouders is om een kind te verliezen. Jolanda Bruggink heeft dit aan den lijve ondervonden, haar tweejarige dochter Madelon verdronk elf jaar geleden in het zwembad in Varsseveld Jolanda: “Het laat je niet los. Nooit. Onze stichting Parkeren in de zon wil mensen die dit moeten meemaken een lichtpuntje bieden, een leuke activiteit.

Het doel van onze stichting ‘Parkeren in de zon’ is hulp, steun maar vooral aandacht bieden aan gezinsleden van een plots overleden kind.

We hopen een zonnestraaltje te zijn. Dit proberen we te zijn door middel van leuke pakketjes. Bij moeilijke momenten zoals een verjaardag van een overledenen of een sterfdag sturen we een pakketje op met bijvoorbeeld iets lekkers, een zeepje en een lekker warm kleedje. Een warme deken om soms even onder te verstoppen.

