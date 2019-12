Provincie vangt ruim 4000 euro voor 64 kunstwerken

64 kunstwerken uit de kunstcollectie van provincie Gelderland zijn verkocht via een online kunstveiling. De totale opbrengst is ruim 4000 euro. De provincie gebruikt dat geld om de provinciale kunstcollectie te verbeteren.

Op een werk van Rudi van de Wint is liefst 44 keer een bod uitgebracht. Het hoogste bod was uiteindelijk 360 euro. Dat is niet het hoogste bedrag van de veiling: op een litho van Robert Motherwell is 820 euro geboden. De overige werken zijn verkocht tussen de 5 en 355 euro.

Geen Gelderse connectie

De meeste bieders kwamen uit Gelderland, maar ook uit de rest van Nederland was belangstelling voor kunstwerken uit de Gelderse collectie, zoals uit Den Haag, Utrecht en Roosendaal.

De kunstwerken die nu te koop waren, zijn kunstwerken die geen connectie hebben met Gelderland of waarvan meer dan één exemplaar in de collectie is opgenomen.

Over de opbrengst van ruim 4000 euro is provincie Gelderland 'op zich heel tevreden', laat een woordvoerster donderdag weten. 'Het doel was kunst toegankelijk maken voor een brede groep. En nu liggen de kunstwerken niet meer in de kelder, maar hangen ze bij mensen thuis.'

