Europees avontuur Orion stopt in België

Het Europese avontuur van Active Living Orion is woensdagavond met een 3-0 nederlaag in de returnwedstrijd tegen Lindemast Aalst ten einde gekomen. De eerdere thuiswedstrijd in de CEV Cup ging ook met 0-3 verloren.

De eerste set tussen de Doetinchemmers en de Belgische tegenstander ging gelijk op, maar werd met 26-24 in het voordeel van de Belgen beslist. In de tweede set was het verschil tussen de ploegen groter. Lindemast bracht de score op 2-0 door de set met 25-13 te winnen. Ook de laatste set was een prooi voor de Belgen: 25-20. Lindemast Aalst heeft zich met de overwinning verzekerd van de achtste finale. Voor de Doetinchemmers is het toernooi voorbij.



Orion heeft nog een wedstrijd te gaan in 2019. Aanstaande zaterdag staat de bekerwedstrijd tegen Numidia/vcLimac op het programma. In de competitie komt de ploeg van Martijn van Goeverden op 4 januari weer in actie tijdens de uitwedstrijd tegen Advisie/SSS.