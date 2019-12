De Zonnebloem op zoek naar vakantiebestemmingen voor mensen met een beperking

'Het is heel erg lastig om mooie huisjes te vinden. Het gaat niet alleen om de accommodatie maar ook alles er omheen. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer en de activiteiten. We willen nog veel meer hotels toevoegen, bijvoorbeeld in de Randstad voor citytrips. En ook over de grens willen we er nog wat bij hebben', vertelt Annelies Koppers van De Zonnebloem in het Omroep Gelderland-programma Kerst Vier Je Samen.

Woordvoerder Alexander van Zijp is trots op de vereniging. 'Dagelijks zijn er mensen die op bezoek gaan bij mensen met een beperking. Er is juist veel vraag naar het vakantie vieren.'

