Trainers vragen meer agressiviteit van NEC

Dat is een ware angstgegner voor NEC. Dit seizoen werd thuis met 2-1 verloren en in Eindhoven ging NEC de laatste drie edities steevast onderuit: 3-0, 3-2 en ook vorig seizoen 3-2.

Start nieuwe periode

NEC staat achtste en dat zou aan het einde van de competitie net genoeg zijn om deel te mogen nemen aan de play-offs. Maar na de zwakke serie van de laatste weken staat dat inmiddels behoorlijk op de tocht. De trainers van NEC verwachten daarom nu wat anders van hun selectie. 'We moeten dit niet zozeer zien als de laatste wedstrijd voor de winterstop', vindt trainer François Gesthuizen. 'Het is ook de eerste wedstrijd van de nieuwe periode en we hebben wat recht te zetten, want drie keer achter elkaar verloren.'

'We willen het team meegeven dat winnen ook een onderdeel van het voetbal is en dat daar veel voor mag en moet. Uiteindelijk bepaalt de scheidsrechter de grens. We willen meer agressiviteit zien. Als het het hebt over verdedigen, maar ook bij het scoren. Tegen Almere waren we bij de tegendoelpunten niet agressief genoeg en bij het afdrukken moet het agressiever en zakelijker.'

Geen Overtoom

Tom Overtoom stond vrijdag tegen Almere voor het eerst sinds tijden weer in de basis. Hij speelde uitstekend, maar moest naar de kant met een hamstringblessure. De middenvelder is er in Eindhoven niet bij. 'Tom heeft het zelf verdiend. Hij heeft zich terug geknokt in de basis. Hij is zijn eigen ding blijven doen. Hij was goed bezig en zuur voor hem dat hij geblesseerd raakte.'

Proper

Jellert Van Landschoot krijgt tegen zijn oude ploeg weer een kans in de basis. Verder verandert er niks in de opstelling van de Nijmegenaren. Dirk Proper zal wellicht opnieuw invallen. 'Als we hem meenemen, is hij onderdeel van de A-selectie en dan is hij inzetbaar. We hadden tegen Almere bij de achterstand een meer aanvallende middenvelder nodig. Daarom brachten we hem en hij heeft het meer dan verdienstelijk gedaan. Dirk zal nu niet starten, maar hij heeft enorm veel kwaliteiten.'

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Flemming, Dijkstra, Van Landschoot; Musaba, Romeny, Okita.