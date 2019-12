Jolanda verloor haar dochtertje en heeft nu een stichting voor lotgenoten

Haar dochtertje Madelon verdronk in mei 2008 op 2-jarige leeftijd in het peuterbadje in Varsseveld. Naast de stichting heeft ze ook nog een boek geschreven over haar verlies, legt ze uit in het Omroep Gelderland-programma Kerst Vier Je Samen.

'Haar verhaal staat nu vast, ik hoef het niet elke dag meer te vertellen', legt ze uit met haar boek in haar hand.

Parkeren in de zon

Bruggink heeft nu de stichting Parkeren In De Zon opgezet. 'Ik had het zo nodig om herkenning en erkenning te krijgen toen. Die warme deken had ik nodig, want het was zo koud', legt ze uit. 'En we willen ook benadrukken dat er ook een leven na die tijd is.'

