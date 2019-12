Ravage na plofkraak in Apeldoorn, nog geen spoor van daders

De plofkraak vond rond 4.45 uur plaats bij een pinautomaat van SNS Bank. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen, maar de ravage is enorm. Een deel van de voorgevel en het afdak van het kantoorgebouw is weggeblazen.

Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd opgeroepen, maar inmiddels is er geen sprake meer van explosiegevaar.

Hevige klap

Volgens een woordvoerder van de politie is er zeker één explosie geweest, die een gevaar opleverde voor de omgeving. Aan de overkant van het notariskantoor waar de geldautomaat in gevestigd was, zijn meerdere ruiten gesneuveld. 'De klap is zo hevig geweest, ik durf wel te stellen dat als iemand daar langs was gefietst, we echt iemand met ernstig letsel hadden. Misschien wel een overledene', stelt de zegsman.

Foto: Rens Hulman/News United

Er is nog 'geen enkel zicht' op de daders, stelt hij. De politie doet onderzoek en roept mensen op die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben van de omgeving contact op te nemen.

Geldautomaten 's nachts dicht

In Ede vond begin december nog een plofkraak plaats op een geldautomaat. Vorige week besloten de banken alle geldautomaten 's nachts uit te zetten om het criminelen lastiger te maken.

Een woordvoerder van SNS Bank bevestigt dat de bewuste pinautomaat in Apeldoorn was afgesloten.

