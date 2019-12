Handel in diermeel toch toegestaan aan smalle landweg, tot opluchting van veel bewoners

Er hangt al jaren een verbod op de handel boven het hoofd van de veehouder die met een grote delegatie buurtgenoten naar de vergadering was gekomen. Het diermeel dat gebruikt wordt in veevoer wordt niet als een agrarisch maar als een industrieel product gezien en mag daarom volgens de huidige regels niet op deze locatie. Het zou op een bedrijventerrein moeten. Woensdagavond boog de gemeenteraad zich echter over nieuwe regels voor het buitengebied. Tegen het advies van het college van burgemeester en wethouders in, is besloten voor dit bedrijf een uitzondering te maken.

Een aantal bewoners van De Eng strijdt al jaren tegen de diermeelhandel vanwege het vrachtverkeer dat dit veroorzaakt op de smalle weg. De eigenaar van het bedrijf en ook een groot deel van de bewoners vindt die overlast erg meevallen. Daarbij zijn andere activiteiten zoals diverse agrarische bedrijven en handel in fruit, uien of aardappels wel toegestaan. Als de eigenaar gedwongen wordt hierop over te schakelen, kan dit voor meer overlast zorgen, vrezen de buurtbewoners.

Handhaving

De gemeente stelt vanaf 2014 te weten van de handel en dat dat hier niet mag. In 2016 is een handhavingsprocedure begonnen, waartegen de eigenaar in beroep is gegaan. Eind 2018 werd dat beroep door de Raad van State ongegrond verklaard. De gemeente besloot toen niet in te grijpen, omdat er snel een nieuw bestemmingsplan zou komen. Dit plan is woensdagavond vastgesteld.

In het voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan is het oude beleid voortgezet om meer industriële activiteiten en de bijkomende effecten zoals zwaar verkeer in het buitengebied te voorkomen. Daarbij bleef ook het verbod op de handel aan De Eng in stand. Volgens wethouder Ben Brink is het moeilijk om vergelijkbare activiteiten te weigeren, als de handel in diermeel hier wordt toegestaan.

Uitzondering

CDA en VVD riepen echter op om toch de uitzondering te maken. Het gaat om een familiebedrijf dat al generaties lang bestaat en dat nevenactiviteiten nodig heeft om te overleven, stellen zij. Daarbij vinden de partijen de opslag en handel in diervoer wel in het buitengebied passen.

Nadat zij een lans braken voor de ondernemer, gaf de grootste partij PvdB uiteindelijk de doorslag. Voorman Wim de Boer stelt dat niet de meer juridische bezwaren van de overige partijen maar de wens van het merendeel van de bewoners doorslaggevend is voor de PvdB. Het besluit om de handel nu toch toe te staan werd met applaus ontvangen.