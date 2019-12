Ziekenhuisbestuurder excuseert zich, maar onrust blijft

Hij maakte meerdere malen excuses en gaf antwoord op alle vragen, maar desondanks liet Chrit van Ewijk, voorzitter van ziekenhuisbestuur Santiz, een bomvolle zaal in sociaal cultureel centrum De Mattelier in Groenlo woensdagavond met een onbestemd gevoel achter.

door Domien Esselink

Van Ewijk maakte zijn excuses voor de wijze van communicatie rond het inmiddels afgeblazen voornemen om de acute verloskunde en kinderafdeling in 2025 van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem over te hevelen.

Als gevolg van de grote onrust onder de bevolking, de druk vanuit de politiek, de Tweede Kamer en van minister Bruno Bruins (Medische Zorg), heeft Santiz de aangekondigde sluiting van beide afdelingen in het SKB teruggedraaid. 'Voor goede zorg in de Achterhoek zijn twee ziekenhuizen een vereiste', verklaarde Van Ewijk.

Bedreigingen

Van Ewijk noemde bedreigingen waarmee het SKB mogelijk geconfronteerd gaat worden in de toekomst: personeelsgebrek doordat vacatures moeilijk zijn in te vullen. Verhoogde kwaliteitseisen aan de intensive care in de toekomst waaraan nu niet voldaan kan worden. En het is de vraag of kleine afdelingen als geboortezorg en kinderzorg over vijf jaar nog open kunnen blijven.

Maar er gaat nu eerst gepraat worden en gewerkt worden aan het herstel van vertrouwen, benadrukte Van Ewijk, die vanuit de zaal onder vuur werd genomen. Of hij wist hoeveel schade hij had aangericht, of hij er een dubbele agenda op na houdt, of zijn positie nog wel houdbaar is?

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid namens de SP, verwoordde de sfeer onder de honderden bezoekers misschien wel het meest treffend: 'Toen ik de bestuurder (Van Ewijk, red.) hoorde praten, kreeg ik het gevoel dat ik naar de minister luisterde en ik dacht: mee eens, mee eens, mee eens, maar waar zit het addertje onder het gras? Dat gevoel heb ik nog steeds en volgens mij de zaal ook.'

Dienend

Daar kwam ook nog eens het betoog van ziekenhuisgoeroe Ad Huijsmans overheen, zelf een voormalig directielid van meerdere ziekenhuizen. 'Een bestuurder moet dienend zijn', stelde Huijsmans, en zijn visie stond haaks op die van Van Ewijk: 'Het SKB is in de huidige situatie heel goed in staat meer dan 90 procent van de basiszorg op eigen kracht te leveren.'

En over de nieuwbouw van het Slingeland in Doetinchem aan de A18 die volgens hem 300 miljoen euro gaat kosten: 'Daar bouw ik vijf basisziekenhuizen voor. In Hardenberg is een nieuwe gebouwd voor 50 miljoen euro. Het lijkt alsof er voor het ziekenhuis in Doetinchem een andere agenda is dan die in Winterswijk.'

Rouwband

Huijsmans kreeg een staande ovatie en dat gold ook voor kinderarts Frits Kupers van het SKB toen hij vertelde dat hij na de onheilstijding over de sluiting van 'zijn' afdeling anderhalve dag met een rouwband heeft rondgelopen.

'De kou is nu uit de lucht, het plan is nu van tafel, maar 1 centimeter of 1 meter? Dat plan kan er zó weer op komen, die zorgen heb ik nog steeds. We hebben een slag gewonnen, maar de oorlog is nog gaande', stelde Kupers.

In die lijn reageerde ook Hendrik Jan Mensink, voorzitter van de stichting Vrienden van het SKB, aan het eind van de avond. Hij pleitte andermaal voor twee volwaardige basisziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk: 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Dat gevoel dat Maarten Hijink beschreef, bekruipt mij ook. De interne antenne blijft omhoog. We zijn er nog lang niet.'

